Accordo Usa - Cina per TikTok, cosa cambia per per gli utenti dell'app social che rischiava di essere bandita

Usa e Cina trovano un’intesa su TikTok: la divisione americana passerà sotto controllo statunitense, con ByteDance socio di minoranza. L’accordo, che sarà formalizzato da Trump e Xi a breve, evita il ban dell’app e introduce una gestione più “americanizzata”. Resta incerto invece il futuro dell’algoritmo.

TikTok, intesa fra Usa e Cina

Sono state necessarie delle lunghe trattative, ma Usa e Cina hanno trovato un compromesso su TikTok: l’app continuerà a funzionare negli Stati Uniti, ma sotto un controllo rafforzato da parte di investitori americani.

L’intesa, raggiunta a Madrid, sarà ufficializzata il 19 settembre in un incontro tra Trump e Xi Jinping. A gestire la nuova divisione americana sarà il fondo Bessent, con ByteDance relegata a socio di minoranza.

Il segretario del Tesoro Usa, Scott Bessent

La vicenda ha radici lontane: già nel 2020 Trump aveva tentato di imporre la cessione di TikTok a gruppi statunitensi come Oracle e Walmart, denunciando i rischi per la sicurezza dei dati.

Con la legge approvata dal Congresso nel 2024, ByteDance era stata costretta a scegliere tra vendere o uscire dal mercato americano. Ora, dopo mesi di incertezza, il compromesso garantisce continuità agli oltre 170 milioni di utenti statunitensi.

Cosa cambia per gli utenti di TikTok

Per gli utenti statunitensi l’esperienza su TikTok rimarrà pressoché invariata, ma il quadro normativo cambierà. Server ospitati negli Stati Uniti, regole più severe per contrastare manipolazioni e disinformazione, limiti all’impatto dell’algoritmo sugli adolescenti e maggiore allineamento agli standard delle big tech californiane.

Dal punto di vista economico, l’operazione rafforza la presenza statunitense nel mercato digitale globale e apre nuove opportunità per gli investitori locali. Tuttavia, la separazione delle attività americane da quelle cinesi costringerà TikTok a gestire strutture parallele, aumentando i costi.

Le big tech statunitensi potrebbero così guadagnare ulteriore terreno, mentre i colossi tecnologici cinesi vedranno ridotta la loro capacità di influenza in Occidente.

I dubbi sull’algoritmo

Dietro il dossier, però, c’è anche la questione culturale: come accade in patria con Douyin (ovvero la versione cinese di TikTok), dove prevalgono contenuti patriottici ed educativi, la piattaforma negli Usa potrebbe diventare uno strumento capace di orientare opinioni e valori.

Trump, che ha sottolineato quanto i giovani apprezzino l’app, dovrà decidere se lasciarla dominata da contenuti consumistici e d’intrattenimento o se trasformarla in una piattaforma con una funzione più pedagogica.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha confermato che esiste già un accordo quadro: la proprietà della divisione americana sarà statunitense, ma restano ancora punti aperti, come la gestione dell’algoritmo.

Per la Casa Bianca si tratta di un compromesso che unisce sicurezza nazionale e consenso giovanile, senza privare milioni di utenti di una piattaforma ormai centrale nell’ecosistema digitale.