Accordo Usa Iran, punti chiave e questioni aperte dal petrolio e lo Stretto di Hormuz al nucleare

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Dopo tre mesi di conflitto, Usa e Iran hanno annunciato un accordo per mettere fine alla guerra, che dovrebbe essere firmato venerdì 19 a Ginevra, in Svizzera. L’intesa imporrebbe la fine delle ostilità su ogni fronte, Libano incluso, e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il testo però non è stato diffuso e dalle due parti emergono versioni discordanti su alcuni punti chiave, tra cui il nodo del programma nucleare iraniano. Da quanto emerso finora, si tratterebbe di una sorta di intesa per negoziare nelle prossime settimane un futuro accordo più dettagliato.

Guerra Usa Iran, c’è l’accordo

Nella giornata di domenica 14 giugno il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato un accordo per mettere fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti.

L’intesa è stata poi confermata dal presidente Usa Donald Trump e dal governo di Teheran.

ANSA

L’accordo sarà firmato venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera, e prevede la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano.

Sappiamo però pochissimi dettagli sull’accordo: il testo non è stato diffuso e dalle due parti emergono anche versioni discordanti su alcune importanti questioni.

Da quanto emerso finora sembra più una intesa per confermare il cessate il fuoco già in vigore ad aprile e negoziare un accordo più stabile e dettagliato nelle prossime settimane.

Ecco cosa sappiamo e cosa non sappiamo dell’accordo tra Usa e Iran.

Lo stretto di Hormuz

Nel suo consueto stile enfatico, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che la firma dell’accordo porterà all’immediata riapertura dello Stretto di Hormuz, senza alcun pedaggio, e alla fine del blocco dei porti iraniani: “Navi del mondo, accendete i motori. Che il petrolio scorra!”.

Il governo del Pakistan, mediatore tra Usa e Iran, non ha però menzionato lo Stretto nel suo annuncio iniziale. E non si sa nulla sulla questione pedaggi.

Trump ha detto che non ci saranno, mentre l’Iran, attraverso l’agenzia di stampa statale Mehr, dice che l’accordo prevede la riapertura dello Stretto entro 30 giorni secondo “accordi iraniani”.

Di certo c’è che la riapertura immediata di quel tratto di mare fondamentale per il commercio del petrolio non è possibile, dato che lo Stretto dovrà essere sminato.

Libano e Israele

Resta da chiarire anche se la questione del Libano sia presente o meno nell’accordo tra Usa e Iran.

Sia il premier pakistano Sharif che il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi hanno detto che l’accordo prevede la fine delle ostilità su tutti i fronti, Libano incluso.

Ma Trump nelle sue dichiarazioni di queste ore non ha menzionato il fronte libanese. Nessuna informazione anche per quanto riguarda un altro punto, il sostegno iraniano ai gruppi armati alleati come Hezbollah, Hamas e Houthi.

Bisognerà poi vedere cosa farà Israele, parte in causa che non ha preso parte ai negoziati di pace.

Il governo di Benjamin Netanyahu non ha finora commentato l’accordo raggiunto, e nelle scorse settimane ha manifestato l’intenzione di proseguire con la campagna militare in Libano, in disaccordo con la Casa Bianca.

Il programma nucleare iraniano

C’è poi la questione del programma nucleare iraniano, una delle principali motivazioni addotte da Trump per avviare la guerra contro l’Iran.

Di fatto il nodo più controverso, sul quale Usa e Iran hanno mostrato le divergenze più marcate.

Secondo Teheran nel memorandum d’intesa che verrà firmato in Svizzera non c’è alcun accordo sulla questione.

Mentre Trump ha detto che l’Iran avrebbe accettato di smantellare il proprio programma nucleare militare e che potrà arricchire l’uranio fino a un livello utilizzabile per fini civili.

L’intesa dovrebbe poi portare allo sblocco di immediato di parte dei fondi iraniani all’estero e alla graduale rimozione delle sanzioni.

Prezzo del petrolio in calo

Dopo l’annuncio dell’accordo tra Usa e Iran è crollato il prezzo del petrolio sui mercati internazionali.

In Italia la riduzione dei prezzi dei carburanti potrebbe portare alla cancellazione del taglio delle accise su benzina e diesel.

La posizione dell’Italia

L’Italia, assieme a Francia, Germania e Regno Unito, ha espresso il “forte apprezzamento” per il memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran.

Si tratta , ha detto in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di “un’occasione di pace che va colta: l’Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo”.

“Siamo pronti, insieme agli altri partner e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello Stretto di Hormuz”.

“È necessario, infine, che le ostilità cessino anche in Libano, dove l’Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese”.