Accordo Usa-Ucraina dopo l’incontro in Vaticano e Zelensky esulta definendolo “davvero equo”

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ucraina e Stati Uniti hanno firmato l’accordo sulle terre rare. Un accordo “davvero paritario” e che “crea un’opportunità per investimenti significativi e per una modernizzazione della produzione nel Paese”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando l’intesa. Questo è il primo risultato concreto dopo lo storico incontro tra Trump e Zelensky avvenuto in Vaticano in occasione dei funerali di Papa Francesco.

L’accordo tra Usa e Ucraina

L’accordo sulle terre rare “esiste, è stato firmato e sarà inviato al Parlamento per la ratifica. Siamo interessati a garantire che non vi siano ritardi”, ha aggiunto il presidente ucraino Zelensky.

Zelensky poi ha voluto fare i complimenti al team che ha lavorato per far sì che si giungesse a un’intesa, che rappresenta il primo risultato concreto dopo l’ottimismo filtrato in seguito all’incontro con Trump in Vaticano ai funerali del Papa.

Fonte foto: ANSA

Zelensky e Trump durante l’incontro alla Casa Bianca

“I nostri rappresentanti, in primo luogo la vicepremier Yulia Svyrydenko, la squadra del ministero dell’Economia, il ministero delle Finanze, il ministero della Giustizia, hanno lavorato tutti molto bene”, ha aggiunto Zelensky.

L’accordo ha subito modifiche significative durante la fase di preparazione”, ha continuato Zelensky.

Cosa prevede l’accordo che Zelensky definisce equo

“L’accordo non prevede alcun debito e crea un fondo che investirà in Ucraina. Si tratta di lavorare insieme agli Stati Uniti a condizioni eque“, ha spiegato il presidente ucraino.

“Abbiamo parlato con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, della nostra disponibilità a concludere un accordo: ne abbiamo parlato in un incontro in Vaticano”, ha detto.

Il risultato dell’incontro in Vaticano

Poi Zelensky ha sottolineato: “Ora abbiamo il primo risultato di quell’incontro, il che lo rende davvero storico”, ha sottolineato Zelensky.

“Attendiamo con ansia anche gli altri risultati della nostra conversazione”, ha concluso il capo dello Stato in un messaggio su X, confermando così l’importanza di quel faccia a faccia, immortalato in una storica foto, con il presidente Usa in San Pietro a Roma.