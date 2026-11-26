Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due trentenni sono stati indagati per la presunta diffusione illecita di contenuti intimi. L’indagine, coordinata dalla Procura di Frosinone, è partita dalla denuncia di una persona che ha segnalato anche l’uso fraudolento del proprio account di messaggistica.

Fiuggi: la denuncia e gli accertamenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la segnalazione è stata presentata al Commissariato di P.S. di Fiuggi. La persona offesa ha riferito che ignoti si erano impossessati del suo account e lo avevano utilizzato per rivolgere a terzi richieste fraudolente di denaro. Ha inoltre denunciato la presunta circolazione non autorizzata di immagini e video a carattere intimo.

Sequestrati i telefoni

Gli investigatori hanno ricostruito i primi passaggi della vicenda e individuato due soggetti, entrambi trentenni, che sono stati deferiti in stato di libertà. Sono ritenuti, allo stato degli atti e a vario titolo, presunti responsabili dell’ipotesi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati sequestrati a fini probatori i telefoni cellulari in uso agli indagati. I dispositivi saranno sottoposti ad accertamenti tecnici irripetibili, volti a ricostruire la catena di trasmissione dei file e a verificare l’eventuale presenza di ulteriori responsabilità, anche a carico di persone non ancora identificate.