Account X di Bruno Vespa sospeso, dall'ipotesi della violazione delle regole social all'attacco hacker

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il profilo X di Bruno Vespa è stato sospeso. È accaduto il giorno dopo lo scontro a Porta a Porta tra il giornalista e conduttore e la rappresentante dell’Unione degli Universitari Sabrina Brizzola. Non si conoscono i motivi della sospensione dell’account, ma è successiva al 21 ottobre, quando il conduttore si è rivolto alla più giovane degli ospiti con un atteggiamento che gli utenti sui social hanno subito criticato e identificato come da “bullo”. Tra le ipotesi ci sono la violazione delle regole o l’essere stato vittima di hackeraggio.

Profilo di Bruno Vespa sospeso

L’account X di Bruno Vespa è stato sospeso. Sarebbe accaduto il giorno dopo lo scontro televisivo tra il conduttore e la rappresentante dell’Unione degli Universitari Sabrina Brizzola.

La tempistica ha fatto subito pensare a un attacco hacker. Non si sa però con certezza quando sia avvenuta la sospensione e perché. Diversi utenti hanno notato che il fatto sia accaduto proprio a poca distanza dalla messa in onda della puntata del 21 ottobre, ma potrebbe non esserci correlazione.

Intanto, cercando Bruno Vespa su X compare la scritta relativa alla sospensione dell’account. Infatti cercando @BrunoVespa si legge: “Account sospeso. Sospendiamo gli account che violano le regole di X“.

Quali sono le regole di X?

Basta cliccare sul link che compare sull’account sospeso di Bruno Vespa per accedere alle regole di X. Tra queste ci sono elencate tutte le motivazioni che possono portare alla sospensione di un account.

Riguardano temi di sicurezza, privacy, autenticità, pubblicità di terze parti nei contenuti video e applicazione delle norme e ricorsi. Come ha ricostruito Fanpage, invece, il profilo Instagram è disponibile e l’ultimo post risale allo scorso agosto.

Profilo hackerato

Anche se il messaggio che spunta cercando l’account di Bruno Vespa è quello relativo alla sospensione dovuta alla violazione delle regole di X, secondo Fanpage la realtà è che il profilo è stato hackerato.

Sembrerebbe ora essere nelle mani di qualcun altro, che mantiene lo storico dei post, ma con foto e nomi diversi. Al posto di Bruno Vespa infatti l’account ora riporta la dicitura @USORProject, un riferimento a United States Oil Reserve (USOR) che, spiega Fanpage, fa riferimento a uno dei tanti token che propone transazioni basate sul mercato petrolifero.

Quindi, nome diverso, ma il resto della pagina, con la data di iscrizione che risale a gennaio 2013, la bio e i vecchi post, è proprio quello del giornalista e conduttore di Porta a Porta.