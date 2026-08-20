Accuse di Francesco Dolci sul caso Genini e tensione in tv, Dario Maltese deve intervenire: "Serve rispetto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Momenti di tensione in tv sul caso Pamela Genini con protagonista Francesco Dolci, indagato in merito alla profanazione della tomba e alla sottrazione della testa della ragazza, uccisa a coltellate il 14 ottobre 2025 da Gianluca Soncin. Il conduttore Dario Maltese ha preso le distanze da quanto dichiarato da Dolci e ha sentenziato: “Serve rispetto”.

Pamela Genini avrebbe compiuto 30 anni il 23 agosto 2026

Francesco Dolci è stato ospite in studio nella puntata di giovedì 20 agosto di Morning News. Alla domanda su come avesse intenzione di trascorrere la giornata del 23 agosto, giorno in cui Pamela Genini avrebbe compiuto 30 anni, ha risposto: “Domenica sarò in casa, non andrò al santuario”.

La famiglia di Pamela Genini ha organizzato una messa in ricordo della ragazza. Dolci ha aggiunto: “Durante l’interrogatorio di garanzia mi è stato detto che non dovevo pregare. Alla camera ardente sono stato aggredito e cacciato e al funerale non sono potuto andare per motivi di ordine pubblico, per la mia incolumità”. Poi, a domanda precisa, ha chiarito: “Non sono stato invitato alla messa“.

La dichiarazione dell’amica di Pamela Genini

Francesco Dolci, che nel corso della trasmissione ha raccontato qual è l’ultimo bel ricordo che ha di Pamela Genini (risalente a pochi giorni prima dell’omicidio), ha affermato: “Io non sono mai stato ossessionato da Pamela”.

Il programma ha poi mandato in onda le dichiarazioni di un’amica di Pamela:

“L’ultima volta che ho visto Pamela con Francesco era il 4 luglio 2025. Eravamo in un ristorante perché dovevo dare a Pamela la mia partecipazione di nozze. Pamela ha parlato con mio marito di un ragazzo di Calcinate e Francesco è andato fuori di testa, l’accusava di esserci andata a letto. Pamela mi ha detto di lasciarlo stare perché altrimenti avrebbe fatto peggio. Non penso che lei volesse trasferirsi a casa sua anche perché so che poco prima che venisse uccisa aveva scritto alla sua amica che abita a Milano per organizzare un viaggio a Montecarlo. La sera del mio addio al nubilato ero a casa sua a Milano. Ho sentito suonare ed era Francesco Dolci, che si è meravigliato di trovarmi lì. Dopo un po’ siamo usciti e siamo andati in un locale di Milano dove Pamela, davanti a Dolci, salutava altri uomini e flirtava con un ragazzo americano. Francesco, che ha assistito alla scena si è arrabbiato, hanno litigato e lui è andato via. Io conosco tutti gli uomini che ha frequentato Pamela e non conosco nessuno che fosse ossessionato da lei, a esclusione di Francesco Dolci. Pamela sapeva che lui era innamorato di lei, ne approfittava e ne abusava, lo usava per quello che le serviva”.

Tensione in studio con protagonista Francesco Dolci

Dopo che in trasmissione sono state mostrate queste dichiarazioni, gli animi in studio si sono scaldati.

Dopo una frase allusiva di Francesco Dolci sulla professione di Pamela Genini e un’accusa pronunciata dell’avvocato dello stesso Dolci (anche lui ospite in studio) all’indirizzo di Pamela Genini, il conduttore Dario Maltese è intervenuto in prima persona: “Io ci tengo a dire una cosa importante: qui c’è una ragazza che non aveva neanche 30 anni e che è morta, ci vuole rispetto per lei e per la famiglia. Lei è stata vittima di una violenza inaudita e agghiacciante e che non può essere mai giustificata. Ci tengo che non passino messaggi che noi non condividiamo e dai quali ci dissociamo”.

L’avvocato ha risposto: “Noi non siamo quelli che non vogliamo rispettare la pace di Pamela. anche perché l’ultima persona chiamata prima del femminicidio, e che non è stata invitata alla messa, è proprio Francesco Dolci. Noi non vogliamo passare per quello che non siamo: noi vogliamo portare avanti una verità che fino a ora è stata messa sotto traccia”.