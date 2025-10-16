Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss, è morto giovedì 16 ottobre a Morristown, nel New Jersey, a 74 anni. A confermarlo è stata la sua famiglia, che ha parlato di una “recente caduta nella sua casa” come causa del decesso. Un incidente fatale per il musicista, tenuto in vita grazie alle macchine in seguito a un’emorragia cerebrale. I familiari, in una nota diffusa, hanno scritto di essere “devastati”, ma anche “grati di aver potuto circondarlo con amore, parole e pensieri di pace nei suoi ultimi momenti”.

Il tour cancellato per problemi di salute

La notizia della morte di Ace Frehley arriva dopo settimane di preoccupazione.

Alla fine di settembre aveva annullato un concerto in California, spiegando su Instagram di aver subito una “piccola caduta” nel suo studio.

Il 6 ottobre, invece, aveva cancellato il resto del tour per “problemi di salute”.

Chi era Ace Frehley, dal Bronx al mito dei Kiss

Paul Daniel Frehley, conosciuto poi dai fan come Ace, era nato nel Bronx, a New York, il 27 aprile 1951.

Verso la fine del 1972 lesse l’annuncio di un gruppo che cercava un chitarrista solista e così si presentò all’audizione: Paul Stanley, il leader di quella band, accettò Frehley non solo per la sua bravura ma anche per la sua stravaganza. La leggenda narra che si presentò con una scarpa arancione e una rossa).

Getty La formazione originaria dei Kiss

I Kiss nacquero così: la formazione, oltre a Stanley (voce e chitarra ritmica) e Frehley (chitarra solista), comprendeva Gene Simmons (basso) e Peter Criss (batteria).

Frehley, con il suo trucco argentato e il personaggio del The Spaceman, aveva contributo non solo all’estetica, ma anche al sound della band: le sue chitarre e la sua attitudine da rock star segnarono la storia del gruppo, come ricorda Rolling Stone, che cita brani iconici da lui scritti come Cold Gin, Shock Me e Talk to Me.

Ma insieme al successo arrivarono gli eccessi. “C’era così tanta cocaina in studio che era folle”, ha dichiarato nel 2015.

Tra abusi e tensioni con Simmons e Stanley, Frehley aveva lasciato i Kiss nel 1982.

Una carriera da solista e un’eredità duratura

Nel 1978 Frehley aveva pubblicato il suo primo album solista, Ace Frehley, contenente la hit New York Groove, la sua firma artistica e suonata ancora oggi dopo ogni vittoria dei New York Mets al Citi Field.

Negli anni Ottanta aveva formato i Frehley’s Comet, tornando brevemente nei Kiss per la reunion del 1996, prima di allontanarsi di nuovo nel 2002.

Frehley era tornato sobrio nel 2006, dopo una chiamata della figlia Monique. “Mi ha detto: ‘Papà, non sento cose buone su di te’. Quella sera sono andato a un incontro degli Alcolisti Anonimi e non ho più bevuto”, raccontò a People.

Nel 2014 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame insieme ai Kiss: in quell’occasione Tom Morello, dei Rage Against the Machine, lo definì il suo “primo eroe della chitarra”, mentre Gene Simmons lo riconobbe come un musicista “imitato ma mai eguagliato”.

Negli ultimi anni aveva continuato a esibirsi da solista e pubblicare dischi, l’ultimo dei quali, 10.000 Volts, è uscito nel 2024.

In un’intervista ad Anti Hero Magazine aveva riflettuto sulla sua eredità: “Quasi ogni chitarrista che incontro mi dice: ‘Ho preso in mano la chitarra grazie a te’. Questo è il mio lascito”.

Frehley lascia la moglie Jeanette, la figlia Monique e due fratelli.

Il suo ultimo concerto si è tenuto poche settimane fa a Providence, nel Rhode Island, chiuso come sempre con Rock and Roll All Nite.