Achille Costacurta e il tentato suicidio: "Ho provato a uccidermi col metadone", il racconto sulle droghe

Ha provato a togliersi la vita con un’overdose di metadone, ma adesso assicura di essersi liberato dalle droghe. A soli vent’anni Achille Costacurta può raccontare tanti momenti difficili lasciati alle spalle e della rinascita durante il suo soggiorno a Palermo, lontano da Milano, dove forse sente il peso del suo cognome.

Il passato

Figlio dell’ex difensore del Milan Alessandro “Billy” Costacurta e dell’attrice ed ex Miss Italia Martina Colombari, Achille è stato negli ultimi anni protagonista di alcuni episodi di rabbia incontrollata finiti sotto i riflettori.

Uno di questi è sfociato in una denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, per aver dato un pugno a un agente della polizia municipale di Milano, chiamato da un tassista dopo che il ventenne aveva dato in escandescenze.

Achille Costacurta con la madre Martina Colombari

Il tentato suicidio di Achille Costacurta

In un’intervista a Repubblica, Achille Costacurta ha ripercorso i periodi bui del suo passato, in particolare quelli trascorsi in centro penale minorile, in cui era finito a 15 anni dopo essere stato trovato in possesso di due coltelli nascosti nell’armadietto della scuola. Durante la permanenza in quell’istituto, ha raccontato di aver tentato il suicidio:

Ho provato a togliermi la vita con sette boccette di metadone. L’equivalente di 40 grammi di eroina. Nessuno sa spiegarsi come io sia ancora vivo. Avevo 17 anni, ero rinchiuso in un centro penale minorile a Parma e dopo un anno e sette mesi non ce la facevo più.

Il riscatto dalle droghe

Costacurta ha raccontato come dal suo 18esimo compleanno avesse iniziato ad assumere droghe pesanti come la “mescalina, un allucinogeno messicano”, andando avanti per otto mesi.

Adesso assicura di essersi disintossicato e di aver recuperato un po’ di serenità, anche grazie ai mesi passati a Palermo, dove soggiorna da febbraio 2025.

Mi sento rinato. Non tocco droghe, sto bene e ho recuperato il rapporto con i miei genitori. Prima litigavamo ogni giorno, ora siamo uniti. Se torno tardi, li chiamo.

Da questa sua occasione di rinascita, il vent’enne ha assicurato di voler ripartire per fare del bene a chi ne ha bisogno, aprendo “un centro per ragazzi con sindrome di Down. Aiutare gli altri mi fa sentire le farfalle nello stomaco”.