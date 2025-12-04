Achille Costacurta e la nuova vita dopo il tentato suicidio, "sogno di aprire un centro per ragazzi disabili"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Achille Costacurta ha raccontato in una recente intervista la sua rinascita dopo anni segnati da psicofarmaci, sostanze stupefacenti, TSO e un tentativo di suicidio. Il cambiamento è avvenuto durante un ricovero in Svizzera risalente al maggio 2025. Oggi, a 21 anni, studia per la maturità e ha un desiderio: “Sogno di aprire un centro per ragazzi disabili”.

La nuova vita di Achille Costacurta

Parla di rinascita Achille Costacurta, figlio del celebre calciatore Alessandro e dell’attrice ed ex modella Martina Colombari. In una recente intervista rilasciata a Il Corriere, infatti, ha svelato di aver cambiato vita a maggio 2024, durante un ricovero in Svizzera.

Il 21enne, dopo un’adolescenza segnata dall’uso di psicofarmaci e da diversi ricoveri in comunità, sembra finalmente stare bene.

IPA

Achille con la madre, Martina Colombari

Ma non si pente del suo passato: “Se non avessi commesso quegli errori non avrei capito tante cose”, ha affermato, aggiungendo poi: “Per certi versi penso ‘meno male che mi è successo tutto questo a 20 anni e non a 50 quando avrò moglie e figli’”.

Il desiderio del figlio di Martina Colombari: “Sogno di aprire un centro per ragazzi disabili”

La vita di Achille Costacurta prosegue tra studi e sogni nel cassetto. Quando gli viene chiesto cosa vorrebbe fare da grande, il 21enne non ha dubbi.

“Sono iscritto all’ultimo anno di liceo per la maturità, poi sogno di aprire un centro per ragazzi disabili”, ha rivelato, aggiungendo poi che non gli dispiacerebbe trasferirsi in Australia.

L’uso di stupefacenti, i TSO e il tentato suicidio

L’intervista rilasciata al Corriere è stata l’occasione perfetta per ripercorrere alcuni passaggi fondamentali della sua vita.

Achille Costacurta ha ricordato che, da bambino, faticava a stare seduto e aveva bisogno di attirare l’attenzione su di sé. L’uso di stupefacenti è iniziato presto: “Al primo anno di liceo, fumavo hashish tutti i giorni”, ha svelato.

Nonostante la giovane età, poi, Costacurta ha subito sette TSO: “Non ricordo più quante volte sono finito in comunità, quanti tentativi di scappare. Non mi rendevo conto che quando cerchi di fuggire poi gli infermieri ti prendono sempre”.

In merito al tentativo di suicidio con delle boccette di metadone, ha infine rivelato di essersi pentito: “Volevo farla finita, era un gesto disperato: l’unico modo per far capire che volevo uscire dalla comunità a Parma”.

Il confronto con i genitori

Una delle rivelazioni emerse nel corso dell’intervista riguarda il continuo confronto con i suoi famosissimi genitori.

Confronto che, da bambino, Achille Costacurta trovava stimolante ma che, col tempo, ha acquisito un gran peso.

“Ero un ragazzino con tanta gente attorno, molti ragazzi”, ha svelato, “si avvicinavano perché ero nato in quel contesto”.