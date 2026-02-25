Achille Lauro a Sanremo canta Perdutamente per le vittime di Crans-Montana, è standing ovation: "Un dovere"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro ha portato sul palco dell’Ariston un’esibizione di impatto, cantando Perdutamente come omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana. Ad accompagnarlo, il soprano Valentina Gargano e un coro di 20 elementi. Il pubblico ha accolto con una standing ovation.

Il messaggio di Carlo Conti su Crans-Montana

A introdurre il momento è stato Carlo Conti, visibilmente emozionato. Il conduttore ha spiegato che inizialmente era previsto l’inserimento di “Incoscienti giovani”, grande successo dell’anno precedente di Achille Lauro, ma che i programmi sono cambiati dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana lo scorso gennaio.

“Quando a settembre ho chiamato Achille Lauro e gli ho proposto di fare il co-conduttore in questa serata avevamo anche previsto di cantare in un certo momento il suo grande successo dello scorso anno, Incoscienti giovani“, ha esordito Conti.

“Poi lo scorso gennaio è successa una tragedia incredibile a Crans-Montana, dove tanti ragazzi hanno perso la vita e abbiamo visto certe immagini che tutti noi abbiamo bene impresse, di una mamma davanti alla bara del figlio con una canzone di Achille, Perdutamente, ha aggiunto il conduttore.

“Allora abbiamo cambiato i nostri programmi e stasera Achille Lauro canta quella canzone soprattutto per quei ragazzi, per quelli che stanno ancora lottando, perché tragedie del genere non accadano mai più“, ha concluso Carlo Conti.

Achille Lauro canta Perdutamente a Sanremo 2026

L’esibizione è stata accolta da una standing ovation del pubblico. Al termine della canzone, Achille Lauro ha voluto lasciare un messaggio sul valore della musica:

Ci tengo a dire una cosa importante. Credo che la musica abbia il compito di accompagnarci nella vita, che non sia solo intrattenimento ma che sia qualcosa di più viscerale. Se questa cosa può aver confortato anche solo una persona e fatto del bene, per noi era un dovere. Grazie di cuore.

Il funerale di Achille Barosi

L’omaggio nasce da quanto accaduto il 7 gennaio scorso, quando Milano ha salutato per l’ultima volta il 16enne Achille Barosi, uno dei ragazzi morti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Durante le esequie celebrate nella basilica di Sant’Ambrogio, la madre ha cantato Perdutamente di Achille Lauro accanto alla bara del figlio.