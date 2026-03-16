Achille Lauro al Niguarda per incontrare i feriti di Crans Montana, Bertolaso: “È un ragazzo speciale”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Achille Lauro si è recato all’ospedale Niguarda per fare visita ai ragazzi rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Il cantante, che questa sera si esibirà al Forum di Assago, ha raggiunto l’ospedale milanese mantenendo così la promessa fatta qualche settimana fa. Il legame tra Lauro e i ragazzi coinvolti nel disastro risale al funerale di Achille Barosi, quando i genitori avevano ascoltato la canzone “Perdutamente”.

Strage di Crans Montana, la dedica a Sanremo di Achille Lauro

Sul palco del festival di Sanremo Achille Lauro aveva cantato la stessa canzone, dedicandola proprio ai ragazzi coinvolti nell’incendio di Crans Montana.

Nell’incendio avvenuto nel locale Le Constellation sono morte 41 persone e 116 sono rimaste ferite. Il bilancio finale conta 6 italiani morti e altri 10 feriti, molti dei quali ricoverati proprio al Niguarda di Milano.

ANSA

Come nasce il legame tra Achille Lauro e i ragazzi di Crans Montana

Nel giorno del funerale di Achille Barosi la mamma, Erica, aveva poggiato un piccolo altoparlante sulla bara del figlio per ascoltare insieme quella che era la “loro” canzone: “Perdutamente” di Achille Lauro. Nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo, c’era anche la madre di Achille al Niguarda per incontrare il cantante romano.

Achille Lauro è rimasto nel reparto che ospita i ragazzi rimasti feriti nel rogo di Crans Montana per quasi due ore, fermandosi a parlare con loro e con i genitori.

“Sono incontri che servono a dare coraggio ai nostri figli ed è bellissimo sentire tutto questo affetto, insieme a quello dei medici e del personale che continua a essere un aiuto fondamentale”, ha detto Valentino Giola, papà di Giuseppe.

Bertolaso ringrazia Achille Lauro per la visita al Niguarda

Il gesto di Achille Lauro è stato sottolineato anche da Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, che ha postato una foto sul suo profilo Instagram.

“Dopo la sua esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all’incendio di Crans Montana ricoverati all’ospedale Niguarda hanno espresso un desiderio: poter conoscere Achille Lauro”, ha scritto sul social Bertolaso.

“Oggi il mio ringraziamento va a un cantante – ha proseguito – ma soprattutto a un ragazzo, davvero speciale. Lauro con la sua disponibilità e dolcezza ha saputo portare un po’ di gioia nel cuore di quei ragazzi che tanto hanno sofferto, incontrando anche i giovani dimessi e alcuni genitori, anche di chi non c’è più. Un grazie particolare anche a Carlo Conti che ci aiutato ad organizzare l’incontro. Grazie davvero”. I ragazzi ricoverati hanno saputo solo poche ore prima dell’arrivo di Achille Lauro tramite la chat con cui si tengono in contatto tra loro e con le famiglie.