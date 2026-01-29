Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti al Tg1 per la seconda serata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il co-conduttore di Sanremo 2026 sarà Achille Lauro. La notizia arriva in diretta al Tg1 da Carlo Conti. Il direttore creativo e conduttore del Festival conferma la co-conduzione dell’artista con lui nella seconda serata. Non è stata confermata una sua esibizione, ma il cantante lascia aperta ogni possibilità. Achille Lauro si prenderà una pausa dal suo tour per partecipare sul palco al Festival della musica italiana.

In diretta su Rai 1 Carlo Conti ha annunciato il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026. Attesissima la notizia: scopriamo che il ruolo per la serata di martedì sarà occupato da Achille Lauro.

Conti lo annuncia definendolo un “artista straordinario, grande protagonista lo scorso anno. È giovane, forse a dire di sì a questa conduzione è incosciente”.

ANSA

Da parte sua, Achille Lauro si dice lusingato. E sull’ipotesi di un’esibizione, dice che a comandare è Carlo. “Io sono solamente un umile co-conduttore in questo caso, vedremo”, commenta.

La giornalista chiede ad Achille Lauro se potrebbe anche esibirsi, oltre a co-condurre, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’artista risponde che a decidere sarà Carlo Conti, perché è lui che “comanda”.

Conti risponde: “Vedremo se c’è tempo, ma sicuramente farà il co-conduttore”. Spiega che Achille Lauro sarà sul palco per tutta la serata e che “in questo ruolo, che sicuramente, dall’alto della sua arte, lo saprà fare con grande leggerezza, con grande intelligenza”.

Per partecipare, Lauro ha dovuto mettere in pausa il tour che sta preparando. “Sapete che è già sold out negli stadi”, commenta il conduttore. Lo ringrazia per aver trovato il tempo di tornare al Festival.

Co-conduttrice è Laura Pausini

Ad affiancare il conduttore per tutta la durata del Festival è invece Laura Pausini. Dal 24 al 28 febbraio la cantante farà coppia con Carlo Conti sul palco dell’Ariston.

“Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito”, ha detto Conti. “È un grande onore e una gioia condividere la conduzione del Festival con un’artista e una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura”, ha aggiunto.

Ha poi spiegato che si alterneranno diversi co-conduttori nelle varie serate, proprio come Achille Lauro.