Achille Lauro e il passato difficile "a 15 anni vivevo in una comune, la violenza era una costante"

In una lunga intervista, Achille Lauro ha parlato del suo difficile passato, del rapporto con suo padre e di quando viveva a 15 anni in una comune. “Sono andato a vivere in una comune con mio fratello più grande, a Val Melaina, in periferia. Fare a botte era il minimo. La violenza data e subìta era una costante”, ha raccontato.

L’adolescenza di Achille Lauro

Al Corriere della Sera, Achille Lauro ha raccontato gli anni dell’adolescenza e il suo passato difficile.

“Io sono andato via di casa a quindici anni. Sono andato a vivere in una comune con mio fratello più grande, a Val Melaina, in periferia. Fare a botte era il minimo. La violenza data e subìta era una costante” ha raccontato.

Achille Lauro durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025

Il cantautore ha spiegato che la vita prima dei social era molto più fisica “sentivi di doverti prendere tutto quello che la vita ti offriva”.

Ha poi ricordato che ha vissuto con ragazzi più grandi di lui, figli di nessuno, scappati di casa.

“Chi dipingeva, chi faceva writing, chi stava nel movimento rave. Insieme abbiamo fatto di tutto” ha rivelato.

Il rapporto con le droghe

In merito all’uso di droghe, Achille Lauro ha prima provato a non rispondere, poi, ha deciso di raccontare la sua esperienza.

“Nelle periferie la droga esiste. Io sono cresciuto lì. Ora vedo le cose con altri occhi. E vedo soprattutto i pericoli. Le atroci conseguenze”, ha spiegato.

L’artista ha sottolineato come tanti ragazzi non abbiano avuto il suo stesso percorso: “A vent’anni pare tutto uno scherzo, tutto normale. Voglio combattere con loro e per loro, li voglio aiutare”.

Ha così annunciato una fondazione che aiuterà i ragazzi di strada “ma non solo, darà sostegno a tutti i ragazzi fragili”.

Le incomprensioni con il padre

Nell’intervista al Corriere della Sera, Achille Lauro ha parlato anche della sua famiglia.

L’artista ha raccontato che, ad un certo punto della sua vita, si sono divisi ma “poi ci siamo ritrovati, e non voglio dire cose della mia famiglia se non belle”.

I genitori di Achille Lauro sono separati da anni.

Ha poi rivelato “c’è molto di mio padre in me. Il suo non stare mai fermo, il suo lavorare sempre e sempre cambiando lavoro, professore avvocato magistrato, senza accontentarsi mai”.

Chi è il padre di Achille Lauro

Il padre di Achille Lauro è Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione, nello specifico consigliere addetto alla sezione Lavoro, e docente universitario.

In passato è stato anche dirigente di Confindustria.

Achille Lauro ha raccontato, in diverse occasioni, che il padre aveva sempre sognato per lui una carriera nella magistratura.

“Per mio figlio sono stato un padre ingombrante. Volevo che seguisse le mie orme ma un giorno mi ha voltato le spalle” aveva rivelato Nicola De Marinis in un’intervista a DiPiù.