Achille Polonara da l'addio al basket dopo la malattia, "ci ho provato": cos'è la leucemia mieloide acuta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il cestista Achille Polonara ha annunciato il ritiro definitivo dal basket dopo aver affrontato una leucemia mieloide acuta e un trapianto di midollo. L’atleta ha spiegato di non poter più tornare ai livelli fisici precedenti a causa delle complicazioni cliniche subite. La patologia, simile a quella che colpì Sinisa Mihajlovic, è un tumore del sangue aggressivo che richiede terapie intensive.

L’addio al basket giocato di Achille Polonara

Il cestista anconetano Achille Polonara ha ufficializzato il proprio ritiro dal basket professionistico attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’atleta, nato nel 1991 e colonna della Nazionale italiana, ha spiegato di aver tentato il ritorno all’attività agonistica con allenamenti individuali, constatando tuttavia l’impossibilità di recuperare i livelli prestazionali precedenti alla malattia.

Il percorso clinico del giocatore è stato caratterizzato da una serie di gravi eventi medici iniziati nel 2023 con un tumore al testicolo. Nel giugno successivo è arrivata la diagnosi di leucemia mieloide acuta, che ha richiesto un trapianto di midollo osseo effettuato a settembre presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

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Durante il decorso post-operatorio, Polonara ha affrontato complicazioni critiche, tra cui un’embolia cerebrale causata da un trombo che ha reso necessario il coma farmacologico. Nonostante il superamento della fase acuta e le dimissioni dall’ospedale, i postumi dell’infarto cerebrale hanno compromesso la piena mobilità necessaria per lo sport professionistico.

La similitudine con il caso di Sinisa Mihajlovic

La vicenda di Polonara presenta diverse analogie con quella di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna deceduto nel dicembre 2022. Entrambi gli sportivi sono stati colpiti dalla medesima neoplasia ematologica mentre militavano o lavoravano in società del capoluogo emiliano, venendo seguiti dalla Clinica di ematologia del Sant’Orsola.

Mihajlovic aveva annunciato pubblicamente la patologia nel luglio 2019, riuscendo a tornare in panchina tra i vari cicli di cure e trapianti. Tuttavia, a differenza del cestista, l’ex calciatore serbo ha perso la vita a 53 anni in seguito a complicazioni e recidive della malattia, nonostante i tentativi di terapie sperimentali.

Entrambi gli atleti sono diventati simboli della lotta contro le malattie oncoematologiche, portando davanti agli occhi del pubblico temi come l’importanza della donazione di midollo e della ricerca scientifica in ambito ematologico.

Le caratteristiche della leucemia mieloide acuta

La leucemia mieloide acuta (LMA) è una neoplasia maligna che si origina nel midollo osseo e progredisce con estrema rapidità. La patologia si manifesta quando le cellule staminali subiscono mutazioni genetiche che interrompono la normale produzione di globuli rossi, bianchi e piastrine, causando l’accumulo di “blasti” immaturi.

Il post di Achille Polonara

In Italia si registrano circa 2.000 nuovi casi ogni anno, con una maggiore incidenza nella popolazione maschile e nei soggetti con età superiore ai 60 anni. I sintomi tipici includono stanchezza cronica, febbre, sanguinamenti frequenti e una spiccata suscettibilità alle infezioni.

Il protocollo terapeutico standard prevede cicli intensivi di chemioterapia e, nei casi ad alto rischio di recidiva o in pazienti idonei, il trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche. Come evidenziato dall’ematologo Roberto Massimo Lemoli, la procedura è complessa e presenta rischi di tossicità acuta, ma rappresenta la principale opzione curativa per migliorare la sopravvivenza a lungo termine.