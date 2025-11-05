NOTIZIE
Achille Polonara in coma dopo il trapianto, il cestista a Le Iene dopo il risveglio: "Sono fortunato"

Il giocatore di basket Achille Polonara è finito in coma dopo il trapianto di midollo dovuto alla leucemia mieloide acuta: il racconto a Le Iene

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Achille Polonara, il giocatore di basket colpito da leucemia mieloide acuta, è finito in coma dopo il trapianto di midollo osseo a cui si è sottoposto. Dopo dieci giorni, il cestista si è risvegliato e ha parlato a Le Iene: “Sono fortunato”, ha detto all’inviato Nicolò De Devitiis che lo ha atteso fuori dall’ospedale per riabbracciarlo.

Perché Achille Polonara è finito in coma: il racconto a Le Iene

Achille Polonara è stato il protagonista di un nuovo servizio de Le Iene, realizzato da Nicolò De Devitiis e trasmesso nella serata di martedì 4 novembre.

In un precedente servizio era già stata raccontata la storia del giocatore di basket, colpito da leucemia mieloide acuta e sottopostosi a un trapianto di midollo osseo. Il nuovo servizio si è aperto con la telefonata choc di Erika, moglie di Achille Polonara, allo stesso De Devitiis, fatta il 17 ottobre (22 giorni dopo il trapianto): “Ciao Nicolò, è successo un casino. Achille ieri è andato in coma“.

Achille Polonara coma trapianto leucemia mieloide Le IeneANSA

Achille Polonara, in campo.

Polonara era ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove era stato sottoposto al trapianto. Durante il decorso post-operatorio, come raccontato dalla moglie, “gli è partito un trombo e il suo cervello è andato in carenza di ossigeno. Ha compromessa la parte destra, sinistra e cervelletto”.

I dieci giorni di coma di Achille Polonara

Nella telefonata con De Devitiis, Erika, la moglie di Achille Polonara aveva parlato di “possibilità di vita molto basse”. E aveva aggiunto: “Io spero che lui si risvegli e che rimanga paralizzato. Io questo spero, è brutto da dire ma spero che almeno si risvegli“.

Dopo dieci giorni, Achille Polonara si è risvegliato. “Avevano detto che al 90% che sarei morto”, le sue prime parole al telefono all’inviato de Le Iene.

L’incontro tra De Devitiis e Achille Polonara e le sue parole

Nicolò De Devitiis ha atteso Achille Polonara fuori dall’ospedale per riabbracciarlo. Al cestista è stato infatti concesso di passare alcune ore fuori dalla struttura.

All’inviato della trasmissione Mediaset, Polonara ha raccontato: “Io non mi ricordo molto, è come se avessi dormito. I dottori sono stati fin troppo diretti, avevano dato poche speranze. Ci vorrà del tempo per tornare come prima. Sicuramente sono fortunato“.

Achille Polonara coma trapianto leucemia mieloide Le Iene Mediaset

