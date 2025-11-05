Achille Polonara in coma dopo il trapianto, il cestista a Le Iene dopo il risveglio: "Sono fortunato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Achille Polonara, il giocatore di basket colpito da leucemia mieloide acuta, è finito in coma dopo il trapianto di midollo osseo a cui si è sottoposto. Dopo dieci giorni, il cestista si è risvegliato e ha parlato a Le Iene: “Sono fortunato”, ha detto all’inviato Nicolò De Devitiis che lo ha atteso fuori dall’ospedale per riabbracciarlo.

Perché Achille Polonara è finito in coma: il racconto a Le Iene

Achille Polonara è stato il protagonista di un nuovo servizio de Le Iene, realizzato da Nicolò De Devitiis e trasmesso nella serata di martedì 4 novembre.

In un precedente servizio era già stata raccontata la storia del giocatore di basket, colpito da leucemia mieloide acuta e sottopostosi a un trapianto di midollo osseo. Il nuovo servizio si è aperto con la telefonata choc di Erika, moglie di Achille Polonara, allo stesso De Devitiis, fatta il 17 ottobre (22 giorni dopo il trapianto): “Ciao Nicolò, è successo un casino. Achille ieri è andato in coma“.

Achille Polonara, in campo.

Polonara era ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove era stato sottoposto al trapianto. Durante il decorso post-operatorio, come raccontato dalla moglie, “gli è partito un trombo e il suo cervello è andato in carenza di ossigeno. Ha compromessa la parte destra, sinistra e cervelletto”.

I dieci giorni di coma di Achille Polonara

Nella telefonata con De Devitiis, Erika, la moglie di Achille Polonara aveva parlato di “possibilità di vita molto basse”. E aveva aggiunto: “Io spero che lui si risvegli e che rimanga paralizzato. Io questo spero, è brutto da dire ma spero che almeno si risvegli“.

Dopo dieci giorni, Achille Polonara si è risvegliato. “Avevano detto che al 90% che sarei morto”, le sue prime parole al telefono all’inviato de Le Iene.

L’incontro tra De Devitiis e Achille Polonara e le sue parole

Nicolò De Devitiis ha atteso Achille Polonara fuori dall’ospedale per riabbracciarlo. Al cestista è stato infatti concesso di passare alcune ore fuori dalla struttura.

All’inviato della trasmissione Mediaset, Polonara ha raccontato: “Io non mi ricordo molto, è come se avessi dormito. I dottori sono stati fin troppo diretti, avevano dato poche speranze. Ci vorrà del tempo per tornare come prima. Sicuramente sono fortunato“.