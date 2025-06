Aci Castello, ruba l’auto sotto gli occhi del proprietario e fugge a tutta velocità: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un furto d’auto in pieno giorno ha portato all’arresto di un giovane catanese ad Aci Castello. Il ventinovenne è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento, grazie alle informazioni fornite dalla vittima del furto.

Il furto in pieno giorno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato sul lungomare di Aci Castello, dove il proprietario di un’auto ha sorpreso il ladro mentre stava per riprendere il suo veicolo. Il malvivente, un catanese di 29 anni, è riuscito ad aprire lo sportello, avviare il motore e fuggire a tutta velocità tra le vie del centro.

L’intervento della Polizia

Il proprietario dell’auto, nonostante lo shock, è riuscito a fermare una pattuglia della volante del Commissariato “Borgo-Ognina”, impegnata nel controllo del territorio. Ha fornito dettagli preziosi sul veicolo, che si sono rivelati fondamentali per le ricerche.

L’inseguimento e l’arresto

I poliziotti si sono messi immediatamente sulle tracce dell’auto rubata, riuscendo a intercettarla in via Messina. Il ladro, accortosi di essere stato scoperto, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dopo un breve e spericolato inseguimento, a poche decine di metri di distanza. L’auto presentava i cilindretti di apertura dello sportello e della messa in moto forzati.

Le conseguenze legali

Condotto in Commissariato per gli accertamenti necessari, il ventinovenne è stato arrestato per furto aggravato. Nonostante la presunzione di innocenza, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, che lo obbliga a presentarsi presso un ufficio di Polizia in giorni e ore indicati nel provvedimento giudiziario.

La restituzione dell’auto

Esauriti gli adempimenti di rito, i poliziotti del Commissariato “Borgo-Ognina” hanno riconsegnato l’auto al legittimo proprietario, che ha espresso tutta la sua gratitudine alla Polizia di Stato. L’episodio ha messo in luce l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare i furti e garantire la sicurezza dei cittadini ad Aci Castello.

Fonte foto: IPA