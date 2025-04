Acireale, coppia di ladri seriali incastrata dalla Polizia: rubavano jeans, contanti e carte di credito

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una coppia di Catania è stata accusata di aver messo in piedi un sistema criminale per rubare merce e oggetti personali in diversi negozi di Acireale. L’uomo di 44 anni e la donna di 42 anni, entrambi pregiudicati, sono stati individuati dalla Polizia di Stato dopo una serie di denunce presentate dai commercianti locali per furti avvenuti nell’ottobre dello scorso anno.

Il modus operandi della coppia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno scoperto che i furti seguivano un copione ben definito. La donna distraeva i commessi con domande sugli articoli in vendita, mentre l’uomo selezionava la merce, rimuoveva i dispositivi antitaccheggio e nascondeva gli oggetti in un borsone. In un’occasione, l’uomo è riuscito a sottrarre venti paia di jeans di marca.

Altri colpi messi a segno

Oltre ai negozi di abbigliamento, la coppia è stata avvistata in un bar di Corso Umberto, dove la donna ha distratto il banconista e il compagno ha rubato un borsello contenente una somma di denaro, un cellulare e carte di credito. Queste ultime sono state utilizzate per un prelievo presso un bancomat locale. Un altro furto è avvenuto in un negozio di materiale elettrico, dove una cliente anziana è stata derubata di denaro e carte di credito, usate per sei pagamenti per un totale di 150 euro in una macelleria di Catania.

Indagini e provvedimenti

Le denunce hanno permesso ai poliziotti di risalire ai movimenti della coppia grazie alle immagini dei sistemi di sicurezza dei negozi. L’auto usata dai ladri è stata riconosciuta e, nonostante i tentativi di non farsi identificare, i due sono stati immortalati in alcuni frame. Identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria, la Procura della Repubblica di Catania ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Inoltre, il Questore di Catania ha emesso un divieto di ritorno nel Comune di Acireale per 4 anni per l’uomo e 2 anni per la donna.

Fonte foto: IPA