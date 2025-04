Acireale, fermati con la droga al distributore: crack sotto il sedile, tasche piene di banconote

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Acireale per spaccio di droga. Gli individui sono stati trovati in possesso di 13 involucri di cocaina e 14 di crack mentre si trovavano presso un distributore di carburante in via Wagner.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno sorpreso i due uomini durante un’attività di pattugliamento volta alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di droga. I poliziotti hanno notato un’auto sospetta con a bordo un noto pregiudicato di 48 anni e un incensurato di 38 anni.

Perquisizione e arresto

Quando la volante della Polizia si è avvicinata, il conducente ha tentato di nascondere qualcosa sotto il sedile. Questo gesto ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto a una perquisizione. Sono stati rinvenuti 27 involucri termosaldati: 13 bianchi contenenti poco più di 4,3 grammi di cocaina e 14 azzurri con quasi 5 grammi di crack. Inoltre, addosso al 38enne, disoccupato, sono stati trovati 370 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Convalida dell’arresto

Colti in flagranza, i due uomini sono stati arrestati e condotti agli arresti domiciliari, come disposto dal PM di turno. Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per entrambi. La presunzione di innocenza rimane valida fino a condanna definitiva.

