Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’azienda agricola e i terreni vicini sono stati sequestrati a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per violazioni ambientali. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura dopo che la Polizia ha trovato liquidi di lavorazione in invasi non autorizzati, utilizzati anche per irrigare e scaricati in un’area a elevato rischio idrogeologico.

Niscemi: le verifiche nell’azienda

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i controlli sono scattati al termine di un’attività investigativa in un’azienda che trasforma prodotti agricoli. Gli agenti del Commissariato hanno individuato, in un fondo riconducibile alla società, due invasi artificiali pieni di liquidi provenienti dalla lavorazione, realizzati senza autorizzazione.

L’acqua, descritta come maleodorante e di colore rosa in un invaso e verde nell’altro, veniva impiegata in parte per annaffiare un terreno adiacente. Una parte, invece, veniva sversata a valle, in un’area che il Piano di Assetto Idrogeologico classifica ad alto livello di pericolosità idrogeologica.

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Il sequestro convalidato

Alle verifiche ha partecipato anche personale di ARPA Sicilia, che ha prelevato campioni dell’acqua contenuta nei bacini. L’amministratore delegato è stato segnalato in stato di libertà alla Procura di Gela per violazione della normativa prevista dal Codice dell’ambiente.

La Procura di Gela ha disposto il sequestro preventivo dell’azienda e dei terreni limitrofi. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha ritenuto fondati i gravi indizi di colpevolezza e ha convalidato il provvedimento.

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