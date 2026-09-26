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È scattata una denuncia per truffa online: una donna residente a Piacenza è stata deferita alla Procura della Repubblica. La vicenda è emersa dopo che un cittadino che dimora a Sora (Frosinone), intenzionato ad acquistare quattro quadri tramite una nota piattaforma web, non ha mai ricevuto la merce nonostante il pagamento effettuato.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da un uomo di Sora. L’acquirente aveva risposto a un annuncio pubblicato su un sito di compravendita online, dove veniva proposto un lotto di quattro quadri al prezzo complessivo di 250,00 euro. Dopo i primi contatti tramite la chat della piattaforma, la trattativa è proseguita telefonicamente con la venditrice, residente a Piacenza.

La dinamica della truffa

Raggiunto l’accordo tra le parti, l’uomo ha effettuato un bonifico bancario istantaneo dell’importo pattuito. Il ritiro dei dipinti sarebbe dovuto avvenire direttamente presso il domicilio della donna, tramite una società di spedizioni incaricata dall’acquirente. Tuttavia, nonostante due tentativi di ritiro da parte dei corrieri, la venditrice ha impedito il passaggio degli incaricati, rendendo impossibile la consegna della merce.

Di fronte all’impossibilità di ricevere i quadri, la vittima ha chiesto l’annullamento della compravendita e il rimborso della somma versata. La donna, però, ha trattenuto il denaro e ha interrotto ogni comunicazione. A questo punto, l’acquirente si è rivolto al Commissariato di Sora, fornendo tutta la documentazione relativa alle chat, all’inserzione e alla transazione bancaria.

Gli accertamenti della Polizia

Gli agenti del Commissariato, dopo aver analizzato gli atti e avviato i necessari riscontri, hanno scoperto che la donna era già stata segnalata in passato per reati analoghi. Alla luce di quanto emerso, la donna è stata deferita alla Procura della Repubblica competente per il reato di truffa.

Il ruolo delle città coinvolte

L’intera vicenda ha visto coinvolte le città di Sora e Piacenza, tra luogo di residenza della vittima e domicilio della presunta responsabile. Il caso rappresenta un ulteriore monito per chi effettua acquisti online, invitando alla massima prudenza e attenzione nelle transazioni su piattaforme digitali.

IPA