Acquista una bibita in spiaggia a Taranto, venditore gli punta contro una pistola e gli ruba il portafogli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Taranto, dove un pregiudicato di 31 anni è stato fermato con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo è stato sorpreso mentre gestiva un’attività abusiva sulla spiaggia del Lido Taranto, dove avrebbe sottratto il portafogli a un cittadino extracomunitario minacciandolo con una pistola giocattolo.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando la Squadra Volante e i Falchi della Squadra Mobile sono stati allertati da una chiamata al NUE 112. Un cittadino extracomunitario aveva segnalato di essere stato vittima di rapina da parte di un uomo armato di pistola, che si trovava ancora sulla spiaggia.

Il racconto della vittima

La vittima ha riferito agli investigatori che, dopo un bagno in mare, si era avvicinato a un gazebo per acquistare una bibita. Durante il pagamento, aveva estratto una banconota da 5 euro e appoggiato il portafogli sul frigorifero. L’uomo che lo serviva si era impossessato del portafogli con un gesto rapido.

Minaccia con pistola giocattolo

Di fronte alle proteste della vittima, il presunto rapinatore avrebbe estratto una pistola di colore nero, avvolta in un indumento, puntandogliela contro per intimargli di allontanarsi. Poco dopo, il 31enne si è allontanato dal gazebo per gettare l’arma in un bidone dei rifiuti.

Sequestro dell’arma e arresto

L’arma, una pistola giocattolo priva del tappo rosso, è stata rinvenuta in un cassonetto e sequestrata. Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

Per ulteriori dettagli, visita il sito della città di Taranto.

Fonte foto: IPA