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Frode informatica ai danni di un giovane mantovano: per questo motivo una 25enne della provincia di Reggio Emilia è stata denunciata per truffa dopo aver simulato la vendita di una console online. L’indagine è stata condotta dalla Polizia Postale, che ha ricostruito la dinamica e individuato la presunta responsabile.

Il caso a Mantova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il caso è emerso nell’ambito delle attività di contrasto alle truffe online portate avanti dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova.

Gli investigatori hanno seguito il percorso del denaro e sono riusciti a risalire all’identità della donna, residente nella provincia di Reggio Emilia, ritenuta responsabile della sofisticata truffa.

La dinamica della truffa

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima, un giovane residente a Mantova, ha trovato su eBay un annuncio relativo alla vendita di una PlayStation.

Dopo aver verificato l’apparente regolarità del negozio online e aver ricevuto rassicurazioni dal venditore, il ragazzo ha notato un’anomalia nell’IBAN fornito per il pagamento. Nonostante ciò, rassicurato dalle spiegazioni ricevute, ha effettuato un bonifico istantaneo di 500 euro per acquistare la console.

Il raggiro e la scomparsa dei venditori

Per rendere più credibile la messa in scena, il giorno successivo il venditore ha comunicato di essere in procinto di spedire la console dall’ufficio postale.

Poco dopo, una seconda persona è intervenuta attribuendo il ritardo della consegna a presunti problemi logistici. Da quel momento, però, ogni contatto si è interrotto e le utenze telefoniche sono risultate irraggiungibili.

L’accertamento delle responsabilità

Le indagini della Polizia Postale hanno permesso di ricostruire il percorso del denaro e di individuare la presunta responsabile della truffa.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che il negozio online era inesistente e che le utenze telefoniche utilizzate per la trattativa erano intestate a un soggetto fittizio, una modalità spesso riscontrata nelle frodi informatiche.

Le raccomandazioni della Polizia Postale

La Polizia Postale sottolinea come i truffatori ricorrano sempre più spesso a siti internet, marchi e negozi apparentemente affidabili per conquistare la fiducia delle vittime.

Anche in presenza di anomalie, come la richiesta di pagamento su un conto corrente diverso da quello pubblicizzato, i malviventi cercano di fornire spiegazioni plausibili per superare ogni diffidenza. Per questo motivo, è fondamentale interrompere immediatamente la trattativa in caso di incongruenze e segnalare l’accaduto alle Forze di Polizia.

La situazione giudiziaria

Si ricorda che il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità della persona coinvolta potrà essere accertata soltanto con sentenza definitiva.

L’episodio, avvenuto a Mantova, mette nuovamente in guardia contro i rischi delle truffe online e la necessità di prestare la massima attenzione durante gli acquisti su internet.

IPA