Due giovani sono stati denunciati per concorso in falso e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a seguito di un controllo straordinario delle forze dell’ordine nel quartiere San Paolo. L’operazione, condotta in orario serale, ha visto la partecipazione della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, ed è stata coordinata dal Commissariato di zona. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nei giorni scorsi e ha portato all’identificazione di oltre 100 persone e al controllo di 8 esercizi commerciali nell’area pedonale di piazza Sabotino, spesso teatro di episodi di microcriminalità.

Controlli straordinari nel quartiere San Paolo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il dispositivo di sicurezza ha permesso di monitorare attentamente il quartiere San Paolo, con particolare attenzione all’area pedonale di piazza Sabotino. Durante le verifiche, gli agenti hanno rinvenuto un taser, che è stato sequestrato a carico di ignoti. Inoltre, due persone sono state trovate in possesso di una modica quantità di hashish e sono state sanzionate amministrativamente.

Sanzioni per la presenza di minori in una sala slot

Nel corso dei controlli, all’interno di una sala slot del quartiere sono stati identificati alcuni soggetti minorenni. Per questa ragione, la Guardia di Finanza ha comminato al titolare dell’esercizio una sanzione amministrativa pari a 13.333 €. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata anche sugli esercizi commerciali, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Il tentativo di produrre la miscela “sballo viola”

Nell’ambito di un ulteriore servizio di controllo, gli agenti del Commissariato hanno fermato, all’esterno di una farmacia della zona, un diciannovenne italiano che stava per acquistare uno sciroppo. Le indagini svolte dal personale della Questura di Torino hanno permesso di accertare che il giovane, insieme a un ventenne con precedenti contro il patrimonio residente nello stesso stabile a Grugliasco, aveva intenzione di produrre una miscela nota tra i giovani come “sballo viola“. Questa sostanza viene ottenuta combinando bevande gassate e sciroppi contenenti codeina, ed è considerata particolarmente pericolosa per la salute.

Perquisizione e sequestro di materiale

A conferma delle ipotesi investigative, una perquisizione nell’abitazione del ventenne ha portato al rinvenimento di un flacone dello stesso sciroppo, una ricetta contraffatta, un bilancino di precisione, una pistola giocattolo priva del tappo rosso e un passamontagna. Tutto il materiale è stato sequestrato dagli agenti.

I due giovani italiani sono stati denunciati per concorso in falso e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

