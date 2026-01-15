Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino di 68 anni è stato deferito per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito al termine di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato tra Savona e Genova. L’uomo avrebbe effettuato numerosi acquisti con un bancomat rubato per un valore superiore a quattromila Euro nei giorni immediatamente precedenti il Natale.

La denuncia a Savona

L’inchiesta ha preso il via dopo la denuncia di furto presentata da una cittadina savonese. Poco prima delle festività natalizie la donna si era vista sottrarre il portafoglio con all’interno il bancomat.

Da questo episodio sono partite le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona.

Gli acquisti con il bancomat rubato

Gli investigatori hanno ricostruito che, prima che la carta venisse bloccata, erano stati effettuati diversi acquisti e prelievi per un totale superiore a quattromila euro.

Le operazioni illecite sono avvenute tra Savona e Genova nei giorni immediatamente precedenti il Natale. Tra le spese contestate figurano l’acquisto di un costoso orologio in una gioielleria savonese, un anello d’oro, un paio di scarpe, prodotti in tabaccheria, un soggiorno di due notti in un hotel della riviera savonese e diversi prelievi di contante.

L’identificazione e la perquisizione

L’uomo è stato rintracciato in provincia di Genova dove, grazie alla collaborazione con i poliziotti del Commissariato di Chiavari, è stata eseguita una perquisizione su disposizione della Procura di Savona.

Durante il controllo gli agenti hanno trovato e sequestrato un orologio di valore, acquistato proprio con la carta oggetto di furto. Le telecamere di videosorveglianza hanno confermato l’acquisto illecito.

Al termine degli accertamenti, il 68enne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente. L’operazione, condotta tra Savona e Genova, ha permesso di ricostruire la serie di reati commessi e di recuperare parte della refurtiva. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per restituire quanto sottratto alla legittima proprietaria.

IPA