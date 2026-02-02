Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nove misure cautelari personali: questo il risultato di una vasta operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e dal Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti e al reimpiego dei proventi illeciti. L’indagine, coordinata da EUROJUST e dalla Procura Nazionale Antimafia, ha visto coinvolti diversi territori italiani ed europei con i vertici dell’organizzazione localizzati nel Canton Ticino.

Fermata ad Ancona un’organizzazione criminale

L’operazione ha rappresentato il risultato di una collaborazione giudiziaria internazionale senza precedenti che ha coinvolto le autorità italiane e svizzere, con il supporto dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale – EUROJUST.

L’attività investigativa si è concentrata su una compagine criminale radicata nel territorio del Maceratese-Fermano, ma con ramificazioni che si estendevano fino al Canton Ticino. L’organizzazione era specializzata nel traffico di diverse tipologie di stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e hashish.

Le sostanze venivano reperite anche dalla Spagna e dal Nord Europa, per poi essere trasportate in Italia tramite corrieri e distribuite principalmente nella Regione Marche con una rete di fidati collaboratori incaricati della vendita all’ingrosso.

Le operazioni sul territorio

Le forze dell’ordine hanno eseguito nove misure cautelari personali nei confronti dei membri dell’organizzazione. Gli interventi si sono svolti in diverse località italiane, tra cui Civitanova Marche, Fermo, Porto San Giorgio, Milano, Treviso e Bari, oltre che in territorio elvetico e danese.

Contestualmente sono state effettuate perquisizioni e sequestri sia presso le abitazioni degli indagati sia in attività commerciali utilizzate come copertura.

Il ruolo della cooperazione internazionale

L’operazione ha visto una stretta collaborazione tra il G.I.C.O. del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Ancona – Sezione G.O.A., il Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e la Polizia Federale Svizzera.

La direzione delle indagini è stata affidata alla Procura Distrettuale di Ancona e al Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera. Il coordinamento tra le polizie giudiziarie dei due Paesi ha permesso di ricostruire in modo dettagliato la struttura e le attività dell’organizzazione nonostante la sua presenza in più Stati.

Le modalità del traffico di droga

L’organizzazione criminale aveva sviluppato sofisticate modalità di custodia e distribuzione delle sostanze illecite. La cocaina, la marijuana e l’hashish venivano acquistate all’estero e introdotte in Italia attraverso una rete di corrieri.

Una volta giunte nel nostro Paese le droghe erano destinate principalmente alla Regione Marche, ma le indagini hanno fatto emergere elementi che suggeriscono un’estensione dei traffici anche verso altre regioni italiane.

IPA