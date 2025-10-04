Ad Affari Tuoi Angelo Russo dalla Sardegna vince 300 mila euro, De Martino incredulo: "Mai successo prima"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Affari Tuoi da record. Per due sere di fila due concorrenti del popolare game show di Rai 1 hanno vinto 300 mila euro. Dopo la calabrese Francesca Atorino che ha portato a casa il premio massimo nella puntata del 2 ottobre, ieri, 3 ottobre, è stata la volta di Angelo Russo dalla Sardegna. Incredulo il conduttore Stefano De Martino: “Non era mai successo nella storia del programma”.

Affari Tuoi, Angelo Russo dalla Sardegna vince 300 mila euro

Altra puntata speciale quella di ieri, venerdì 3 ottobre, di Affari Tuoi: per la seconda sera consecutiva sono stati vinti 300.000 euro.

Protagonista della serata Angelo Russo dalla Sardegna, che bissa quanto fatto 24 ore prima da un’altra concorrente, Francesca Atorino dalla Calabria.

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Dopo svariate offerte e cambi, Angelo è arrivato alla fine con due pacchi: uno da 50.000 euro e l’altro da 300.000.

Accompagnato dalla fidanzata, ha rifiutato l’offerta di 150 mila euro del dottore decidendo di giocarsela: e alla fine ha portato a casa il massimo premio.

Chi è Angelo Russo

Angelo Russo ha 36 anni e lavora come artigiano a Sassari, è appassionato di surf e moto.

Era entrato ad Affari Tuoi lo scorso 10 settembre come rappresentante della Sardegna e ieri, 3 ottobre, ha avuto il ruolo di protagonista.

Ad accompagnarlo nella sua avventura su Rai 1 la compagna Giulia, da cui ha avuto una figlia poco più di un anno fa.

Record ad Affari Tuoi, De Martino: “Non era mai successo”

Prima Francesca Atorino dalla Calabria e poi Angelo Russo dalla Sardegna.

Per la prima volta nella storia di Affari Tuoi il massimo montepremi del programma viene vinto dai concorrenti per due puntate di seguito.

Incredulo Stefano De Martino che dopo la vittoria di Russo grida: “È record assoluto. Non era mai successo nella storia del programma”.

Il conduttore si affida poi all’ironia per commentare lo storico record: “Signori, io non lo so se ci vedremo domani“.