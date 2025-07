Ad Alligator Alcatraz Artese e Mirabella Costa, chi sono i due italiani nel centro migranti con i coccodrilli

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Si chiamano Gaetano Cateno Mirabella Costa e Fernando Eduardo Artese i due cittadini italiani detenuti nel carcere per migranti noto come Alligator Alcatraz in Florida. Siciliano uno, italoargentino l’altro, sono stati rinchiusi nella discussa struttura detentiva con coccodrilli con diverse ipotesi di reato. Per entrambi c’è attesa per il rimpatrio con la cooperazione delle autorità statunitensi e italiane, il Consolato di Miami e l’ambasciata a Washington sono in contatto costante tra loro e con i familiari, ma non sono mancate forti polemiche per la scelta, e le condizioni, della loro detenzione.

Chi è Gaetano Cateno Mirabella Costa e perché è ad Alligator Alcatraz

Gaetano Cateno Mirabella Costa, 45 anni, è nato a Taormina e fino alla sua detenzione ha sempre vissuto nella Contea di Marion.

Sarebbe stato arrestato nel gennaio 2025 con l’accusa di possesso di stupefacenti senza prescrizione medica e di aggressione nei confronti di un over 65, come riporta il Corriere della Sera.

ANSA Alligator Alcatraz visto dall’alto

Avrebbe scontato sei mesi di carcere in un’altra struttura.

Successivamente sarebbe stato trasferito il 9 luglio all’Alligator Alcatraz, a seguito di una procedura di espulsione in Italia per violazione delle norme migratorie.

Il suo avvocato avrebbe denunciato violazioni dei diritti umani e presentato appello contro il trattenimento prolungato secondo quanto riporta TgCom24.

Chi è Fernando Eduardo Artese e perché è ad Alligator Alcatraz

Fernando Eduardo Artese, 63 anni, ha doppia cittadinanza, sia quella argentina essendo nato a Buenos Aires che quella italiana.

Installatore di telecamere, risiedeva con la sua famiglia, moglie e figlia, negli Stati Uniti da 10 anni circa usufruendo del programma di esenzione dal visto.

Nel giugno scorso, durante un controllo di routine, sarebbe stato affidato all’agenzia per l’immigrazione (ICE) per un mandato d’arresto dovuto ad una mancata udienza per guida senza patente.

La moglie, Monica Riveira, avrebbe raccontato che l’uomo è stato fermato mentre guidava il loro camper. Con la famiglia stavano lasciando gli Stati Uniti a causa di problemi di visto.

Erano diretti in California per oltrepassare il confine e arrivare in Argentina. In seguito avrebbero voluto raggiungere Madrid perché lì la figlia della coppia avrebbe iniziato l’università.

Per quanto riguarda il mandato d’arresto emerso durante il controllo, la moglie avrebbe specificato che Fernando Eduardo Artese era stato multato per guida senza patente, ma non si era presentato in tribunale per paura di essere espulso.

Avrebbe infatti superato il limite dei 90 giorni consentiti del programma Esta con cui era arrivato negli Stati Uniti nel 2001. La moglie lo avrebbe raggiunto con visto studentesco nel 2018 mentre la figlia legalmente.

Le polemiche

Non sono mancate polemiche da parte di avvocati e familiari dei due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz per le presunte condizioni “inumane” in cui si sono trovati.

“È un centro di concentramento, siamo trattati come criminali, lo scopo è l’umiliazione” ha dichiarato Fernando Eduardo Artese in un’intervista telefonica al Tampa Bay Times.

Ha poi aggiunto al Miami New Times che non ha avuto la possibilità di cambiare la divisa ricevuta all’arrivo, che ci sono solo tre docce e che quando si sono rotti i servizi igienici hanno dovuto provvedere i detenuti.

La moglie ha spiegato a La Nacion che il marito è in una sorta di pollaio, una gabbia dove sono presenti circa 32 persone.