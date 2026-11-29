Una bambina di 8 anni è ricoverata in prognosi riservata ad Ancona dopo che la madre ha cercato di strangolarla con una collanina. La piccola è stata soccorsa dal padre, che ha trovato la figlia priva di sensi e senza respiro nella sua stanzetta, con la moglie accanto in stato confusionale. La donna è stata portata in manette in caserma e avrebbe confessato il tentato omicidio.

La bambina strangolata ad Ancona

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 28 novembre a Montemarciano, in provincia di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni riportate dal Corriere dell’Adriatico, il padre stava aspettando madre e figlia in auto per andare al cinema.

Dopo una lunga attesa è tornato in casa, dove ha trovato la figlia cianotica e in fin di vita nella cameretta, mentre la moglie si trovava rannicchiata sotto shock in un angolo.

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I soccorsi e il ricovero

L’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme e la bambina è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale pediatrico di Ancona.

Oltre al personale del 118, sono intervenuti sul posto i carabinieri che hanno portato in caserma la donna. Davanti agli inquirenti avrebbe reso parziali ammissioni, confessando di aver strangolato la figlia con una collanina di caucciù tra frasi sconclusionate come “ce l’hanno con me”,

La 39enne è stata trasferita in carcere a Pesaro con l’accusa di tentato omicidio.

Le condizioni della figlia

La piccola di 8 anni è stata sedata e intubata all’ospedale materno infantile “G. Salesi”, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Adriatico, la bambina sarebbe in coma. Anche se stabile, la prognosi rimane riservata in attesa degli accertamenti su eventuali danni cerebrali causati dalla mancanza prolungata di ossigeno.