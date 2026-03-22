Ad Anzio palazzina in fiamme dopo un'esplosione, diversi feriti e appartamenti distrutti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In una palazzina di cinque piani in corso Italia, ad Anzio (Roma) si è verificato un incendio in seguito a un’esplosione. Il bilancio è di due feriti lievi, un uomo gravemente ustionato, un appartamento distrutto e altri danneggiati. All’origine ci sarebbe l’esplosione di una caldaia in un locale non abitato.

Incendio ed esplosione ad Anzio

L’esplosione, seguita dalle fiamme, è avvenuta in una palazzina di corso Italia, nel quartiere Europa di Anzio, sul litorale romano.

Erano circa le 15 quando un violento boato ha distrutto un appartamento al secondo piano e ne ha danneggiati altri vicini.

In seguito all’esplosione poi si è sviluppato un incendio.

Diversi feriti tra cui uno grave

Oltre ai locali danneggiati, il bilancio dell’esplosione e dell’incendio è anche di diversi feriti.

Un uomo è rimasto ustionato in modo molto grave e altre due persone hanno riportato ferite lievi e sono sono state soccorse all’interno di un appartamento adiacente.

Per precauzione è stato sgomberato anche l’appartamento al terzo piano e l’intera palazzina è stata evacuata.

Le cause e i soccorsi

A causare l’esplosione potrebbe essere stata una caldaia all’interno di appartamenti non abitati. Ovviamente le indagini aiuteranno a chiarire l’accaduto.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati subito i vigili del fuoco con autoscala, autobotte e mezzi speciali per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.

“Si continua a monitorare la situazione, seguiranno ulteriori comunicazioni”, ha reso noto il Comune di Anzio mentre il sindaco ha attivato la protezione civile. Anche i servizi sociali sono stati attivati per fornire assistenza alle persone che sono state evacuate.

Il crollo di una palazzina a Roma

Nella stessa giornata una palazzina è crollata a Roma in seguito a un’esplosione nel quartiere Piana del Sole, tra via Tavagnasco e via Castellinaldo.

In questo caso la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuoriuscita di gas e avrebbe interessato altre tre edifici.

Il bilancio provvisorio è di due feriti gravi (mentre circa 70 persone sarebbero scese in strada).