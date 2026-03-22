Ad Anzio palazzina in fiamme dopo un'esplosione, diversi feriti e appartamenti distrutti
Violenta esplosione e poi le fiamme: un appartamento distrutto e un uomo gravemente ustionato ad Anzio. la causa potrebbe essere una caldaia vicina
In una palazzina di cinque piani in corso Italia, ad Anzio (Roma) si è verificato un incendio in seguito a un’esplosione. Il bilancio è di due feriti lievi, un uomo gravemente ustionato, un appartamento distrutto e altri danneggiati. All’origine ci sarebbe l’esplosione di una caldaia in un locale non abitato.
- Incendio ed esplosione ad Anzio
- Diversi feriti tra cui uno grave
- Le cause e i soccorsi
- Il crollo di una palazzina a Roma
Incendio ed esplosione ad Anzio
L’esplosione, seguita dalle fiamme, è avvenuta in una palazzina di corso Italia, nel quartiere Europa di Anzio, sul litorale romano.
Erano circa le 15 quando un violento boato ha distrutto un appartamento al secondo piano e ne ha danneggiati altri vicini.
In seguito all’esplosione poi si è sviluppato un incendio.
Diversi feriti tra cui uno grave
Oltre ai locali danneggiati, il bilancio dell’esplosione e dell’incendio è anche di diversi feriti.
Un uomo è rimasto ustionato in modo molto grave e altre due persone hanno riportato ferite lievi e sono sono state soccorse all’interno di un appartamento adiacente.
Per precauzione è stato sgomberato anche l’appartamento al terzo piano e l’intera palazzina è stata evacuata.
Le cause e i soccorsi
A causare l’esplosione potrebbe essere stata una caldaia all’interno di appartamenti non abitati. Ovviamente le indagini aiuteranno a chiarire l’accaduto.
Sul luogo dell’incendio sono arrivati subito i vigili del fuoco con autoscala, autobotte e mezzi speciali per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.
“Si continua a monitorare la situazione, seguiranno ulteriori comunicazioni”, ha reso noto il Comune di Anzio mentre il sindaco ha attivato la protezione civile. Anche i servizi sociali sono stati attivati per fornire assistenza alle persone che sono state evacuate.
Il crollo di una palazzina a Roma
Nella stessa giornata una palazzina è crollata a Roma in seguito a un’esplosione nel quartiere Piana del Sole, tra via Tavagnasco e via Castellinaldo.
In questo caso la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuoriuscita di gas e avrebbe interessato altre tre edifici.
Il bilancio provvisorio è di due feriti gravi (mentre circa 70 persone sarebbero scese in strada).