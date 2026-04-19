Adam morto a due anni in ospedale, sit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo: la rabbia dei genitori

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla morte del piccolo Adam. Il bambino di due anni e mezzo, di nazionalità egiziana, è deceduto dopo una complicazione avvenuta nel corso di un intervento chirurgico che, almeno in apparenza, non presentava problemi particolari.

Adam morto in ospedale a Rovigo, la denuncia della famiglia

Il piccolo Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik è morto a Padova dopo una complicazione chirurgica avvenuta durante un intervento nell’ospedale di Rovigo. La famiglia ha presentato una denuncia contro l’ospedale di Rovigo, dove il piccolo è stato operato martedì scorso, 14 aprile.

Affetto da una lesione del plesso brachiale destro con interessamento di spalla, gomito e mano, alla famiglia del piccolo era stato consigliato un intervento risolutivo proprio a Rovigo.

ANSA

Le parole del portavoce della comunità egiziana su Adam

L’intervento sarebbe dovuto durare 6 ore, ma dopo circa un’ora i genitori del piccolo sono stati avvertiti che, a causa di alcune complicazioni, Adam doveva essere trasferito a Padova, dove è morto poco dopo il suo arrivo in ambulanza.

La notizia della morte di Adam è stata resa nota dal Gazzettino, che ha raccolto le parole di Aly Harhash, portavoce della comunità egiziana, che ha richiamato quanto accaduto a Napoli al piccolo Domenico Caliendo.

I genitori di Adam hanno detto che il bambino era arrivato in ospedale “ridendo e giocando”. La famiglia ha chiesto di conoscere la causa della morte e se vi siano stati errori o negligenze. La vicenda è ora al vaglio della Procura di Padova, che ha aperto un’inchiesta.

Sit-in di protesta nel piazzale dell’ospedale di Rovigo

Sul caso la Ulss 5 Polesana ha diramato una nota per esprimere “profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia”, spiegando di aver attivato un supporto psicologico per i familiari. Inoltre, l’azienda sanitaria ha assicurato “massima collaborazione con le autorità giudiziarie”, affermando di aver attivato le verifiche interne per accertare “con precisione la dinamica dell’accaduto”.

Nella giornata di oggi da Fidenza, dove risiede la famiglia, è partito un pullman con genitori, parenti e altri amici stretti che hanno effettuato un sit-in all’ingresso dell’ospedale di Rovigo.

Circa 200 persone che hanno esposto cartelli per chiedere giustizia per Adam. “Verremo qui a Rovigo ogni giorno, vogliamo sapere cosa è realmente successo, la verità per una tragedia che chiede giustizia”, hanno detto i presenti.