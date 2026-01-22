Adamo Massa ucciso a Lonate Pozzolo da una sola coltellata, autopsia può confermare la legittima difesa

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’autopsia sul corpo di Adamo Massa, il rapinatore ucciso dal proprietario di casa a Lonate Pozzolo (Varese), è morto a seguito di una sola profonda coltellata al torace. È stata trovata anche una seconda ferita, del tutto superficiale, inferta in forma obliqua. Questi dettagli farebbero avvicinare l’ipotesi delle legittima difesa.

L’autopsia sul corpo di Adamo Massa

È stata effettuata alla medicina legale di Pavia, eseguita dai consulenti della Procura di Busto Arsizio, che ha disposto l’esame, l’autopsia sul corpo del 37enne Adamo Massa.

Da quanto trapelato riguardo ai risultati, contro l’uomo è stata sferrata un’unica coltellata nella zona toracica in diagonale, e compatibile con l’esito di una colluttazione.

ANSA

Sul corpo c’è anche una seconda ferita, sempre in forma obliqua ma superficiale. La direzione sembra giustificare che i fendenti sono stati inferti in movimento, nel corso di un corpo a corpo.

Questo renderebbe probabile la legittima difesa da parte del proprietario di casa che ha accoltellato il rapinatore.

Cosa è successo a Lonate Pozzolo

Il 14 gennaio, nella tarda mattinata, Adamo Massa con dei complici ha fatto irruzione in una villetta nel quartiere di Sant’Antonino, a Lonate Pozzolo.

Il proprietario di casa, Jonathan Rivolta, stava dormendo ma si è svegliato a causa di diversi suoni provenienti dal campanello di casa.

Mentre scendeva al piano terra, l’uomo ha detto agli inquirenti di aver sentito un vetro della cucina rompersi, e per reazione ha preso un coltello da trekking custodito in uno zaino.

Quella è stata l’arma con cui ha affrontato i ladri che ha trovato al piano di sotto.

Con uno di questi, appunto Adamo Massa, c’è stata una colluttazione. Rivolta è stato colpito al volto e nel corpo a corpo che ne è seguito per difendersi, sostiene di aver colpito al torace il ladro con la lama che impugnava.

La ferita principale sarebbe stata sferrata in movimento ed è stata tale da raggiungere parti vitali dell’uomo.

Gli esiti dell’autopsia

Ciò che Rivolta ha raccontato agli investigatori sarebbe coerente con le risultanze dell’autopsia.

Le prime informazioni parziali sull’esame al momento andrebbero a sostenere l’ipotesi della legittima difesa da parte del proprietario di casa, ipotesi perseguita fin da subito dagli inquirenti.

Il 33enne, che ha nominato l’avvocato Marco Mainini come legale, non risulta essere indagato. Al contrario, compare come parte lesa nel fascicolo aperto per tentata rapina dall’autorità giudiziaria, che punta a identificare i due complici di Massa, che è stato da loro abbandonato ferito davanti all’ospedale di Magenta durante la fuga e qui è deceduto.

L’autopsia dovrà appurare anche se il lasso di tempo durante il quale Massa è rimasto senza assistenza medica, poiché i complici non hanno chiamato immediatamente un’ambulanza, abbia influito nell’aggravio delle sue condizioni sino a incidere sul decesso.

La procura, intanto, affiderà l’incarico per una perizia cinematica che andrà a ricostruire la dinamica dell’accaduto attraverso l’analisi degli accertamenti eseguiti sinora. A cominciare dalle tracce ematiche trovate nell’abitazione di via Montello.