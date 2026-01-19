Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina, ma i sinti smentiscono la legittima difesa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Adamo Massa, ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina. Intervistato da “Le Iene”, un portavoce della comunità sinti, cui il 37enne apparteneva, ha spiegato come la loro versione sia diversa da quella della legittima difesa. Secondo le sue rivelazioni, Massa sarebbe stato ucciso appena entrato nella casa e senza una effettiva colluttazione.

Il caso di Adamo Massa e Jonathan Rivolta

Tiene banco il caso di Adamo Massa, il ladro accoltellato a morte lo scorso mercoledì 14 gennaio, a Lonate Pozzolo, Varese, da Jonathan Rivolta, il proprietario di casa che stava rapinando. Secondo le ricostruzioni, il 33enne avrebbe reagito a un pugno subito dal ladro, già noto alle autorità, accoltellandolo nella colluttazione. Accompagnato all’ospedale di Magenta, in seguito, il ladro è morto per una ferita al torace.

Le indagini sono in corso ma propendono, al momento, per l’ipotesi della legittima difesa tanto che Rivolta non è stato iscritto nel registro degli indagati. Questa versione però cozza con quanto credono sia accaduto nella comunità sinti del luogo. Qui è andato un inviato de “Le Iene” per testare il polso delle persone che vi vivono e ascoltare cosa pensano dell’accaduto.

L’ipotesi vendetta

Matteo Viviani de “Le Iene”, programma di Italia Uno, è entrato nel campo sinti dove vive la famiglia di Adamo Massa e ha parlato con Adriano, in rappresentanza della comunità.

Prima Viviani aveva avuto un colloquio con una persona vicina ai sinti che gli aveva paventato uno scenario preoccupante e aveva ipotizzato una sorta di vendetta contro la famiglia di Rivolta. “Credo che non possa finire così, proveranno a vendicarsi. So che la madre di Massa è disperata e che uno dei complici del 37enne era proprio suo figlio più grande di 19 anni”, gli rivela.

Uno scenario che il portavoce Adriano smentisce. “Non ci saranno vendette, non è mai capitato e mai capiterà. Quelle persone si fidano della magistratura e degli avvocati, hanno già dato dei documenti ai loro legali. Non succede nulla”, dice il sinti. E a chi è rimasto stranito dalle immagini della folla di 200 persone della comunità sinti che si sono riversate all’esterno dell’ospedale a Magenta per poi assediarlo, secondo alcune fonti, risponde così: “In realtà non hanno sfondato niente. Per noi è normale. Se uno di noi va in ospedale, fuori ci sono 300 persone ma nessuno ha spaccato niente”.

La ricostruzione e la pista della legittima difesa

Prima a telecamere nascoste e poi parlando liberamente al programma di Mediaset, Adriano ha parlato a nome della comunità e fornito una versione differente rispetto a quanto ricostruito sull’accaduto nella casa del Varesotto.

“Nessuno gli dà un premio per essere andato a rubare in casa degli altri ma qui si parla di uno che ha voluto ammazzare un’altra persona. Il sinto non va armato in casa degli altri. Suona e, se rispondono, se ne va. Se non c’è nessuno, allora cerca di entrare per rubare. In questo caso ha fatto suonare 5 volte il campanello. Scrivono che Rivolta era al piano di sopra? No, era al piano di sotto. Appena ha aperto, ossia ha rotto per aprire col cacciavite, lui gli ha piantato l’affare qua, aprendolo da qua a qua”, questo il racconto del rappresentante dei sinti per cui, insomma, non ci sarebbe stata alcuna colluttazione e quindi non si configurerebbe la legittima difesa quanto l’eccesso di difesa.

“Siamo sinti piemontesi, non c’entriamo assolutamente niente con i rom. Quel signore lì, Adamo Massa, è uno di noi ed è andato a fare un danno in casa di altri. Ha sbagliato ma non si paga con la morte così. Se è così, come ci hanno detto a noi, non è legittima difesa. Poi è ovvio che, se fosse restato a casa, non sarebbe successo niente. Ma noi non siamo tutti ladri, io sono padre di cinque figli, lavoro da sempre. Abbiamo quattro partite iva: ho fatto il giostraio, abbiamo dei banchi panini, abbiamo un bar e una pista e insegno ai bambini, di lavoro ne ho. Su 100 persone presenti qui, il 95% lavora non va a rubare”, chiosa.