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Sarebbero riusciti a sottrarre 10 mila euro utilizzando il bancomat della datrice di lavoro di lei: per questo una 35enne e il compagno di 40 anni sono stati denunciati per truffa a Catania. Secondo chi indaga, la donna avrebbe preso temporaneamente la carta e il relativo PIN per poi effettuare, con l’aiuto dell’uomo, una serie di operazioni senza alcun permesso.

La denuncia dopo il prelievo negato a Catania

Le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, dopo che la titolare del conto si è rivolta alla polizia di Catania per sporgere denuncia.

La vicenda è emersa quando la donna, recatasi a uno sportello automatico, non è riuscita a prelevare denaro. Pensando che la carta si fosse smagnetizzata, ha contattato la banca e ha scoperto di aver già raggiunto il limite mensile di prelievo. Sul conto risultavano operazioni per 10 mila euro, che ha dichiarato di non aver mai autorizzato né effettuato.

Il bancomat custodito nel comò

Gli accertamenti si sono concentrati sulle modalità con cui la carta poteva essere stata sottratta. Gli investigatori hanno ricostruito il presunto modus operandi della donna, che lavorava come addetta alle pulizie nell’abitazione della vittima e avrebbe agito con la complicità del compagno.

In giorni diversi, la 35enne avrebbe approfittato del proprio incarico per entrare nella camera da letto e prendere per breve tempo il bancomat e il relativo PIN, custoditi in un portafogli dentro un comò.

I prelievi e i pagamenti in diversi esercizi

Una volta sottratta la carta, la donna avrebbe compiuto, con il supporto del compagno, numerosi prelievi di contante e pagamenti fraudolenti.

Le transazioni sarebbero state effettuate in tabaccherie, distributori di carburante, supermercati e ristoranti. Per evitare di insospettire la titolare e impedire che bloccasse il conto, dopo ogni utilizzo la carta sarebbe stata rimessa al suo posto nel portafogli.

Le immagini di videosorveglianza

L’identificazione della coppia è stata possibile grazie all’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza di banche ed esercizi commerciali coinvolti nelle operazioni. La visione delle immagini ha permesso agli investigatori di ricostruire i movimenti e raccogliere elementi a carico dei due.

Al termine degli accertamenti, la donna e il compagno, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’accusa di truffa in concorso.

Polizia di Stato