Un denunciato e di numeroso materiale pirotecnico sequestrato: questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato a Grottaglie, in provincia di Tarato, dove un 56enne di origine campana è stato ritenuto presunto responsabile di fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L’intervento è stato eseguito in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono.

I controlli durante la festa di Grottaglie

Il personale del Nucleo Artificieri della Questura di Taranto ha effettuato 1° febbraio un controllo mirato nel Comune di Grottaglie, nell’area riservata allo spettacolo pirotecnico organizzato per la serata in onore del Santo Patrono.

L’operazione ha avuto lo scopo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e delle autorizzazioni necessarie per la gestione di materiale esplodente.

L’identificazione e le irregolarità riscontrate

Durante i primi accertamenti gli artificieri hanno identificato l’incaricato all’accensione dei fuochi pirotecnici, un 56enne di origini campane.

Nel corso del successivo controllo è emerso che uno dei due furgoni di sua proprietà, parcheggiato nell’area destinata allo spettacolo, non risultava incluso nell’elenco dei veicoli autorizzati al trasporto di esplosivi come previsto dalle licenze rilasciate dalle autorità competenti.

Materiale pirotecnico stoccato in modo pericoloso

L’ispezione approfondita del mezzo ha permesso ai poliziotti di accertare l’assenza delle più basilari norme di sicurezza.

All’interno del furgone è stato rinvenuto numeroso materiale pirotecnico stoccato in modo irregolare e potenzialmente pericoloso. La presenza di materiali metallici e plastici ammassati nel vano di carico aumentava il rischio di accensione accidentale per sfregamento o frizione.

Sequestro e messa in sicurezza del materiale

Tutto il materiale trovato è stato immediatamente posto sotto sequestro e rimosso in sicurezza dagli artificieri al fine di prevenire qualsiasi rischio per l’incolumità pubblica.

Successivamente, il materiale sequestrato è stato affidato a una ditta specializzata che si occuperà della sua distruzione secondo le procedure previste dalla legge.

Oltre al materiale pirotecnico sono stati sequestrati anche due pannelli arancioni utilizzati per il trasporto di merci pericolose, che erano stati esposti sia nella parte anteriore che posteriore del furgone nonostante il mezzo non disponesse delle necessarie autorizzazioni.

Il veicolo è stato inoltre segnalato alla Polizia Stradale per ulteriori verifiche su eventuali altre irregolarità e possibili violazioni al Codice della Strada.

Denuncia e trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria

Al termine delle operazioni gli atti relativi al controllo sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Il 56enne è stato denunciato in stato di libertà per fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

L’intervento della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo volte a garantire la sicurezza durante eventi pubblici particolarmente affollati, come i festeggiamenti patronali. La presenza di materiale esplodente gestito in modo non conforme rappresenta un rischio significativo per la collettività, motivo per cui le forze dell’ordine intensificano i controlli in queste occasioni.

Grazie all’attività degli artificieri della Questura di Taranto è stato possibile individuare e neutralizzare una potenziale fonte di pericolo per la cittadinanza di Grottaglie.

