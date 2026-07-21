Addetto militare italiano e collaboratore espulsi dalla Russia, l'accusa di Tajani e la conferma: "Ritorsione"

La Russia ha espulso l’addetto militare italiano all’ambasciata e un suo collaboratore senza una motivazione precisa. La decisione arriva dopo che l’Italia ha espulso due funzionari russi colti in flagranza di reato mentre eseguivano attività di spionaggio ai danni dell’Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito l’atto una ritorsione, versione poi confermata dalla stessa Russia.

Nella giornata di ieri 20 luglio la Russia ha comunicato l’espulsione dell’addetto militare all’ambasciata italiana a Mosca e di un suo collaboratore, senza specificare inizialmente le ragioni della scelta.

I due diplomatici espulsi sono Vittorio Parrella e Davide D’Aprile. Entrambi dovranno lasciare la Russia insieme ai loro familiari entro tre giorni dal decreto di espulsione.

La Russia ha espulso l'addetto militare italiano all'ambasciata di Mosca Nella giornata di ieri 20 luglio la Russia ha comunicato l'espulsione dell'addetto militare all'ambasciata italiana a Mosca e di un suo collaboratore, senza specificare inizialmente le ragioni della scelta. I due diplomatici espulsi sono Vittorio Parrella e Davide D'Aprile. Entrambi dovranno lasciare la Russia insieme ai loro familiari entro tre giorni dal decreto di espulsione. La decisione è stata comunicata direttamente all'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, che era stato poco prima convocato al ministero degli Esteri russo. L'accusa di Tajani, confermata dalla Russia Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha subito accusato la Russia di "ritorsione". Recentemente, infatti, anche l'Italia aveva espulso due funzionari dell'ambasciata russa. In quel caso, però, i due erano stati colti il flagrante dalle autorità a ricevere, da alcuni militari italiani, documenti riservati che riguardavano la sicurezza nazionale del nostro Paese. La Russia ha confermato, attraverso la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che effettivamente si tratta di una ritorsione e che non c'è nessuna ragione precisa per espellere Parrella e D'Aprile. Il caso dello spionaggio da parte dei russi Lo scorso 7 luglio sono stati arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti italiani che secondo la procura avrebbero ricevuto denaro da cittadini russi. Entrambi sono stati accusati di spionaggio in favore della Russia. L'uomo russo che li avrebbe corrotti sarebbe Mikhail Astakhov, ufficialmente addetto militare all’ambasciata russa in Italia. Astakhov non poteva essere arrestato perché, tecnicamente, godeva dell'immunità diplomatica, una legge interazionale che garantisce che ambasciatori, consoli e i loro collaboratori non possano essere detenuti dagli Stati in cui lavorano. Per questa ragione, Astakhov e un suo collaboratore sono stati espulsi dall'Italia, in quanto considerati parte dell'operazione di spionaggio contro il nostro Paese da parte della Russia." width="1217" height="694" data-iol-width="1217" data-iol-height="694" data-iol-caption="Le immagini dell'inchiesta contro lo spionaggio russo in Italia">