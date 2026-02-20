Eric Dane morto 10 mesi dopo la diagnosi di Sla, il Mark Sloan di Grey's Anatomy lascia la moglie e due figlie

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Lutto nel mondo dello spettacolo. A 53 anni è morto Eric Dane, l’attore amato dal pubblico per aver recitato in Grey’s Anatomy (interpretando Mark Sloan) ed Euphoria. Nell’aprile 2025 aveva annunciato la diagnosi di la Sla e si era fatto promotore della consapevolezza e della ricerca per la malattia. La notizia è stata data dalla famiglia.

È morto l’attore Eric Dane

Eric Dane aveva 53 anni. L’attore è morto giovedì 19 febbraio, come annunciato dalla sua famiglia in una nota diffusa dalla portavoce Melissa Bank. Come anticiato, nel mese di aprile 2025 aveva annunciato di essere affetto da Sla e per questo motivo si era fatto messaggero di una campagna di sensibilizzazione sulla consapevolezza e sulla ricerca.

Dane “ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia“, ha dichiarato la portavoce.

ANSA

Dopo la diagnosi della Sla, continua la nota, Eric Dane era “diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca”, con l’obiettivo di “fare la differenza per chi affronta questa lotta”.

Infine, il commiato: “Ci mancherà profondamente e lo ricorderemo sempre con affetto. Eric adorava i suoi fan ed è per sempre grato per l’amore e il sostegno che ha ricevuto”.

La diagnosi di Sla

Come anticipato, Eric Dane stava lottando contro la Sla. L’attore aveva annunciato pubblicamente la malattia con queste parole: “Sono un attore. Sono un padre e ora sono una persona che convive con la Sla”.

In un’intervista rilasciata per Good Morning America aveva raccontato il momento in cui aveva ricevuto la diagnosi: “Non dimenticherò mai quelle tre lettere”. L’acronimo SLA sta per Sclerosi Laterale Amiotrofica, la tristemente nota malattia neurodegenerativa chiamata anche malattia di Lou Gehrig. Ad oggi non esiste una cura mirata e l’aspettativa di vita per i pazienti generalmente è di circa 5 o 6 anni.

Dal Mark Sloan in Grey’s Anatomy a Euphoria

Classe 1972, Eric Dane aveva due figlie, Billie Beatrice (2010) e Georgia Geraldine (2011), nate dal matrimonio con Rebecca Gayheart dalla quale si era separato nel 2018.

Nel corso della sua carriera aveva preso parte a importanti serie tv come Bayside School e Streghe, ma la consacrazione era arrivata quando aveva indossato per la prima volta i panni del dottor Mark Sloan nella fortunata saga di Grey’s Anatomy. Di rilievo è stata anche la sua interpretazione di Cal Jacobs in Euphoria. Come riporta il Corriere della Sera, entro la fine del 2026 uscirà postuma la sua autobiografia dal titolo Book of Days: A Memoir in Moments.

Il cordoglio di Sharon Stone

L’attrice Sharon Stone ha scritto un post sui social per ricordare Eric Dane: “Perdere te è come perdere un tesoro, amico mio. Il tuo spirito vive in tutti noi che ti amiamo. Buon viaggio”.

Stone e Dane erano amici di lunga data, hanno anche condiviso il set della terza stagione di Euphoria, che uscirà il 13 aprile su Hbo Max, Sky e Now.