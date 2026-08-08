Addio a William Orbit, morto a 69 anni il produttore che rivoluzionò il pop con Madonna e i Blur

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il mondo della musica piange William Orbit, celebre produttore britannico morto all’età di 69 anni. Famoso per aver rivoluzionato il pop con l’album “Ray of Light” di Madonna e per aver trasformato il suono dei Blur con “13”. L’artista lascia un’eredità storica segnata da straordinarie innovazioni sonore che hanno venduto centinaia di milioni di copie.

È morto William Orbit: l’annuncio della famiglia

Il mondo della musica piange la scomparsa di William Orbit, nome d’arte di William Mark Wainwright, uno dei produttori discografici britannici più creativi e influenti degli ultimi decenni.

Il celebre artista si è spento all’età di 69 anni nella sua abitazione a Londra lo scorso 23 luglio 2026, ma la notizia è stata comunicata ufficialmente dalla famiglia soltanto a distanza di diverse settimane con un messaggio condiviso sui canali social: “Ci mancherà moltissimo, così come mancherà a tante altre persone le cui vite ha toccato con la sua musica, la sua amicizia e la sua gentilezza”.

Facebook William Orbit

Le cause del decesso non sono state rese note. La sua morte ha portato un profondo sconcerto nell’ambiente musicale internazionale, dove era riconosciuto come un artista che ha messo la sua firma su oltre 200 milioni di copie vendute.

Il capolavoro con Madonna e la svolta pop

Il punto più alto e celebre della sua carriera resta la produzione del leggendario album “Ray of Light” di Madonna nel 1998, opera capace di ridefinire il pop mondiale fondendolo con sonorità ambient e techno.

Il disco ottenne tre Grammy Awards e la stessa popstar raccontò l’originale metodo di lavoro condiviso in studio: “Mi rivolgevo a lui con un’idea di dove volevo arrivare musicalmente, canticchiavo delle melodie o leggevo dei testi, e poi lo lasciavo solo in laboratorio. A volte andava nella direzione che desideravo, altre volte deviava completamente da lì”.

La loro fortunata intesa proseguì con la hit “Beautiful Stranger”, per l’album “Music” del 2000 e successivamente nel 2012 per sei brani di “MDNA”.

La collaborazione con i Blur e l’eredità del produttore

Capace di passare dalla musica classica rielaborata all’elettronica d’avanguardia, il poliedrico artista ha lasciato un’impronta decisiva anche sul britpop, trasformando il suono dei Blur nell’acclamato album “13” del 1999.

Il post di Madonna per ricordare William Orbit

Nella sua lunghissima attività ha firmato traguardi storici come la celebre hit “Pure Shores” delle All Saints e importanti collaborazioni con U2, Robbie Williams, Pink, Mel C e Britney Spears, proseguendo sempre una prolifica carriera da solista fino al disco “The Painter” del 2022.

La scomparsa del musicista e produttore lascia in eredità un patrimonio eccezionale di intuizioni sonore che hanno segnato la storia della discografia globale, riconosciute da alcuni dei più grandi artisti pop contemporanei, per i quali è stato “un onore aver lavorato con questo grande uomo”, come disse Mel C delle Spice Girls dopo la pubblicazione del suo album di debutto da solista.