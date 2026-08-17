Addio al caldo estremo non in tutta Italia, rinfrescata selettiva in arrivo: dove calerà la temperatura

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il caldo estremo potrebbe presto essere soltanto un ricordo in Italia, ma non per tutti. Le previsioni meteo per i prossimi giorni, infatti, segnalano sì un abbassamento delle temperature, però non sarà per tutti allo stesso modo, da Nord a Sud. Se negli ultimi giorni si è parlato dell’arrivo di “temporalate” pronte a soppiantare l’anticiclone africano che ha fatto da padrone nell’ultimo periodo, è necessario sottolineare che non arriverà per tutti, come spesso il meteo ci ha abituato. Ma dove arriveranno temperature accettabili e correnti più fresche?

Addio al caldo estremo, ma non per tutti

Come sottolineato dagli esperti di 3bmeteo, il grande caldo potrebbe essere un brutto ricordo solo per parte del Bel Paese. Le previsioni, infatti, evidenziano come la settimana appena iniziata porterà un po’ di fresco, ma non per tutti.

Si tratterà infatti di una rinfrescata selettiva, definita così in quanto legata a correnti più fresche che riusciranno a interessare soprattutto i settori orientali della Penisola, dove sarà anche maggiore la probabilità di temporali.

Il versante tirrenico e le Isole Maggiori, invece, risentiranno poco o nulla di questa pseudo-rinfrescata, con temperature che in diverse zone continueranno a mantenersi elevate e superiori alle medie del periodo.

Che tempo farà nei prossimi giorni

Ma che tempo farà? Le previsioni di 3bmeteo parlano chiaro.

La settimana si aprirà all’insegna del maltempo con piogge al Nord fin dal mattino, in estensione pomeridiana a pianure e centro-est. Nel frattempo, i temporali raggiungeranno la Toscana, l’Appennino e l’Adriatico, trasferendosi poi nel pomeriggio alle zone interne del Sud e alla Puglia, accompagnati da un lieve calo termico.

Il quadro meteorologico mostrerà un graduale miglioramento al Settentrione e sul versante tirrenico a partire da martedì 18 agosto. Resteranno tuttavia temporali sull’Adriatico e piogge intermittenti al Mezzogiorno in attenuazione serale, mentre le temperature registreranno una diminuzione generale sotto l’azione di venti settentrionali.

Da mercoledì 19, invece, il sole tornerà a prevalere al Centro-Sud, interrotto unicamente da una modesta instabilità pomeridiana sui rilievi appenninici. Al Nord, dopo una mattinata variabile, dal pomeriggio aumenteranno nuovamente i temporali su Alpi e pedemontane, destinati a estendersi alla pianura entro la notte in un contesto termico in ripresa.

Allerta per il maltempo

E se il grande caldo va via, arrivano i temporali. Il bollettino del Ministero della Salute sulle allerte si trasforma dal rosso per l’emergenza caldo al giallo per il maltempo.

Ben 13, infatti, sono le città in allerta lunedì 17 agosto per precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto.