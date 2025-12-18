Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti per lesioni personali aggravate e di sei persone deferite per danneggiamento il bilancio di un intervento della Polizia di Stato, avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale a Messina. I fatti sono stati accertati durante i controlli intensificati in occasione delle festività natalizie.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una segnalazione al Numero Unico di Emergenza “112” ha richiesto l’intervento degli agenti nei pressi di un locale commerciale. La chiamata riferiva di una discussione animata tra alcune persone.

Gli agenti delle Volanti sono giunti rapidamente sul posto, utilizzando i dispositivi luminosi e sonori in dotazione. Una volta arrivati, hanno accertato che un gruppo di persone, riunite per un addio al celibato, aveva poco prima aggredito fisicamente due soggetti: uno dei soci del locale e un addetto alla sicurezza.

Secondo la ricostruzione degli investigatori di Messina, quattro soggetti appartenenti al gruppo, composto da sei persone, hanno colpito le vittime senza alcun apparente motivo e in stato di ebbrezza alcolica. L’aggressione ha causato lesioni giudicate guaribili in tre giorni per il socio e in cinque giorni per l’addetto alla sicurezza.

Le accuse e i provvedimenti

I quattro arrestati sono stati colti nella flagranza del reato di lesioni personali aggravate in concorso e sono stati anche deferiti in stato di libertà per danneggiamento in concorso, poiché responsabili della rottura di diversi suppellettili del locale.

Gli altri due reggini del gruppo sono stati deferiti in stato di libertà per concorso morale nel reato di lesioni personali aggravate e danneggiamento in concorso.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

A seguito della celebrazione del rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per tutti gli arrestati la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.

IPA