Addio al maestro Peppe Vessicchio, non solo direttore d’orchestra ma anche autore di grandi canzoni e comico

Per tutti Peppe Vessicchio era il direttore d’orchestra per eccellenza, soprattutto a Sanremo. Ma la carriera di Vessicchio, morto improvvisamente a 69 anni, è stata costellata anche di grandi successi musicali da lui firmati. Le collaborazioni più rilevanti sono state sicuramente quelle con Gino Paoli e con Andrea Bocelli.

Peppe Vessicchio, non solo direttore d’orchestra

Compositore raffinato, Peppe Vessicchio ha scritto e arrangiato alcune delle canzoni più amate degli ultimi quarant’anni. Tra queste ci sono “Sogno” di Andrea Bocelli e “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli.

Gli esordi di Peppe Vessicchio nel mondo della musica si devono ad alcune collaborazioni con cantanti della sua città, Napoli, come Nino Buonocore, Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Peppino Gagliardi e Lina Sastri.

Il maestro Vessicchio

I successi firmati per Gino Paoli e Andrea Bocelli

Il punto più alto della carriera di autore di Peppe Vessicchio risale al periodo trascorso insieme a Gino Paoli. Tra i brani firmati dall’autore napoletano figurano “Una lunga storia d’amore”, incentrato sulla voce profonda di Paoli, “Ti lascio una canzone”, che anni dopo ispirerò anche un celebre programma televisivo, “Cosa farò da grande” e “Coppi”, omaggio poetico al campione del ciclismo e alla nostalgia di un tempo perduto.

Più tardi, negli anni ’90, il maestro Vessicchio ha collaborato con Andrea Bocelli scrivendo la canzone “Sogno”, confermando le sue qualità di autore in grado di scrivere pezzi su misura per esaltare le qualità degli interpreti.

Nel corso della sua carriera, Vessicchio ha collaborato con altri artisti come Roberto Vecchioni, Elio e le Storie Tese, Fiordaliso, Zucchero, Ron, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, Ivana Spagna e Max Gazzè.

Gli esordi di Peppe Vessicchio da… comico

Ma prima di diventare noto nel mondo della musica, Peppe Vessicchio aveva esordito nel mondo del cabaret a Napoli.

Negli anni Settanta, infatti, ha fatto parte della formazione comica napoletana “I Trettré” insieme a Edoardo Romano e Mirko Setaro. Prima ancora, sempre Vessicchio aveva esordito con “I Rottambuli”, un gruppo di giovani artisti che univa musica e sketch teatrali.

Un’ulteriore dimostrazione del talento poliedrico posseduto dal maestro Peppe Vessicchio, scomparso l’8 novembre all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale che si è aggravata nel giro di poche ore.