Addio imballaggi di plastica monouso dal 2030, cosa cambia col divieto dell’Ue per frutta e confezioni d'acqua

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In arrivo nuove regole europee per gli imballaggi di plastica. Dal 12 agosto 2026 entreranno in vigore requisiti più severi sulla riciclabilità e sulla presenza di sostanze nocive, mentre il divieto per alcuni imballaggi monouso, comprese le confezioni d’acqua e quelle per frutta e verdura, scatterà dal primo gennaio 2030.

Stop imballaggi di plastica monouso dal 2030

Negli ultimi giorni si è parlato di un presunto stop immediato agli imballaggi di plastica monouso, ma il calendario previsto dall’Unione europea è diverso.

Il 12 agosto 2026 entreranno infatti in vigore alcune disposizioni del Regolamento Ue 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, mentre i divieti per alcune tipologie di confezioni scatteranno solo dal 1° gennaio 2030.

Dal 12 agosto, come chiarisce la Comunicazione C/2026/3084 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con il documento di orientamento sul Regolamento, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili e rispettare nuovi standard di progettazione.

Vietati imballaggi alimentari contenenti PFAS

Rientrano nella definizione di imballaggio anche prodotti come i sacchetti antipolvere per scarpe e indumenti o i vasi destinati alla vendita e al trasporto delle piante.

Le novità riguarderanno soprattutto la composizione dei materiali. Dal 12 agosto, infatti, saranno vietati gli imballaggi alimentari contenenti PFAS, le sostanze per- e polifluoroalchiliche, oltre determinate soglie fissate dalla normativa europea.

Saranno inoltre rafforzati i limiti per metalli pesanti come piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. I produttori dovranno dimostrare la conformità attraverso specifica documentazione tecnica e dichiarazioni dedicate.

Confezioni d’acqua e frutta, cosa cambia

La nuova disciplina non prevede un periodo transitorio per gli imballaggi prodotti prima dell’entrata in vigore delle regole ma immessi sul mercato successivamente: anche questi dovranno già rispettare i nuovi requisiti.

Le confezioni già presenti sugli scaffali prima del 12 agosto, invece, potranno continuare a essere vendute. Diverso il discorso per il divieto di alcuni imballaggi in plastica monouso, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2030.

Tra i prodotti interessati figurano gli imballaggi multipack, come le confezioni che raggruppano le sei bottiglie d’acqua minerale, e quelli utilizzati per prodotti ortofrutticoli freschi di peso inferiore a 1,5 chilogrammi, ad esempio le reti per agrumi o i sacchetti di insalata.

Lo stop riguarderà anche bustine monouso per condimenti, salse, panna da caffè e zucchero e gli imballaggi dei flaconcini monouso per cosmetici e prodotti da toeletta negli hotel.

Confezioni d’acqua, confronto con le imprese

Il regolamento prevede inoltre restrizioni per altri imballaggi monouso destinati ad alimenti e bevande, come piatti e bicchieri di plastica.

Sui multipack delle confezioni d’acqua, tuttavia, resta aperto il confronto con le imprese italiane, che hanno espresso perplessità sulla misura.

Secondo diverse ricostruzioni, la Commissione europea starebbe valutando possibili modifiche a questa parte della normativa prima della sua entrata in vigore nel 2030.