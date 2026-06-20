Adele Cobelli morta a 14 anni sbalzata oltre il guardrail da un’auto vicino casa, era una stella del ciclismo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una giovane ciclista, Adele Cobelli, è morta a 14 anni mentre si stava allenando. Si trovava in sella alla sua bici quando è stata investita da un’auto nella frazione di Pressano, comune di Lavis, poco lontano dalla sua casa in località Masi di Sopra. Violentissimo l’impatto che l’ha sbalzata via dal suo mezzo e che le è stato fatale.

Morta a 14 anni ciclista in Trentino

Tragedia in Trentino dove in un’incidente stradale ha perso la vita una giovane promessa del ciclismo.

Aveva solo 14 anni, Adele Cobelli, la ragazza morta dopo essere stata investita da un’auto nella frazione di Pressano, comune di Lavis, poco distante da casa, in località Masi di Sopra.

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La ricostruzione dell’incidente

Il tragico incidente si è verificato sabato 20 giugno intorno alle 13, a Lavis. Sul posto si sono diretti subito polizia locale, vigili del fuoco volontari, personale sanitario e carabinieri ma per la giovane non c’è stato niente da fare. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: alla guida dell’auto c’era un giovane del posto che si è fermato.

Da chiarire la dinamica dello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava scendendo con la sua bici verso valle, percorrendo in discesa la via Sant’Antonio quando, all’altezza dell’incrocio con via Clinga vicino alla curva del Parcheggio di Pressano, si è scontrata violentemente con un’auto.

La vettura proveniva dal senso opposto, in salita, e avrebbe allargato troppo la curva, invadendo la carreggiata. Così facendo, avrebbe centrato in pieno la ragazza che sarebbe morta sul colpo dopo una caduta di alcuni metri. Il corpo di Adele sarebbe finito tra i vigneti oltre il guardrail a lato della carreggiata.

Chi era Adele Cobelli, il precedente

Adele Cobelli frequentava le scuole superiori, i suoi genitori gestiscono un’azienda agricola. La quattordicenne era un’atleta della Asd Bike Movement Trentino Erbe e anche suo fratello gareggia nello stesso sport. Era una promessa del ciclismo e nelle ultime settimane aveva brillato nelle competizioni della sua categoria. Era una specialista dell’off-road, ciclocross e mountain bike e nella stagione scorsa si era laureata campionessa provinciale tra le Esordienti Donne al secondo anno.

Ancora sotto shock la sua comunità dopo l’incidente. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha commentato così la sua prematura scomparsa: “Come istituzioni e comunità trentina ci stringiamo attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono colpiti da questa terribile perdita, esprimendo il nostro cordoglio in un momento così difficile”.

La sua vicenda ricorda tristemente quanto accaduto a Sara Piffer. Lo scorso 24 gennaio 2025, Sara, anche lei ciclista, di 19 anni, fu investita e uccisa da un’auto mentre si allenava insieme al fratello sempre in Trentino.