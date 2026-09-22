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Un giovane di 20 anni è stato sottoposto a fermo dopo essere stato accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzino di 12 anni a Torino. L’episodio si è verificato lo scorso 18 settembre nel quartiere Barriera Milano, dove la vittima è stata adescata e condotta in una zona isolata. L’indagine è stata avviata immediatamente dopo la segnalazione del minore e ha portato all’identificazione e al fermo del presunto responsabile, un cittadino italiano di origini egiziane, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte.

Le indagini e il fermo a Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 18 settembre, quando un ragazzino di 12 anni stava giocando con alcuni coetanei nel cortile del complesso condominiale in cui abita, nel quartiere Barriera Milano di Torino.

In quel momento, un giovane di 20 anni, cittadino italiano di origini egiziane, si è avvicinato e ha proposto al minore di fare un giro insieme sul suo monopattino.

L’adescamento e la violenza

Il ragazzino, fidandosi, ha accettato l’invito. Dopo aver percorso alcune strade della zona, il ventenne lo ha condotto in un’area boschiva situata nei pressi del fiume Stura.

In questo luogo isolato, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si è consumato il grave episodio di violenza sessuale. Terminato l’abuso, il giovane ha riaccompagnato la vittima nei pressi della sua abitazione e si è poi allontanato rapidamente.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il ragazzino, una volta tornato a casa, ha immediatamente chiesto aiuto. La sua segnalazione ha permesso ai poliziotti della Squadra Mobile di Torino e agli agenti del commissariato Barriera Nizza di avviare subito le indagini.

Gli inquirenti si sono messi al lavoro per raccogliere ogni elemento utile all’identificazione del responsabile.

Le indagini: videosorveglianza e testimonianze

Gli investigatori hanno analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che hanno permesso di ricostruire i movimenti del ventenne e di individuare il momento in cui aveva avvicinato la vittima.

Parallelamente, sono state raccolte le testimonianze di alcune persone che avevano notato il giovane aggirarsi nella zona e interagire con il ragazzino. Questi elementi hanno consentito di restringere il cerchio attorno al sospettato.

Il fermo del sospettato

Ieri sera, gli agenti hanno rintracciato il ventenne mentre percorreva una via del quartiere Barriera Nizza a bordo del suo monopattino. L’uomo è stato immediatamente fermato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale aggravata.

L’operazione si è conclusa rapidamente grazie alla tempestività delle indagini e alla collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato.

IPA