Tre giovani sono stati arrestati dopo che la Polizia di Stato ha portato alla luce una serie di rapine e estorsioni ai danni di persone vulnerabili, adescate tramite una piattaforma di messaggistica. I fatti sono avvenuti tra il 2 febbraio e il 10 marzo 2023 tra Perugia e Roma, con le vittime scelte in ragione del loro orientamento sessuale. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip presso il Tribunale ordinario di Roma.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dalla Squadra Mobile capitolina. Gli agenti hanno ricostruito nove episodi distinti, tutti caratterizzati da una dinamica seriale e da una particolare brutalità. Le vittime, individuate tramite una piattaforma di incontri che garantisce l’anonimato, venivano contattate dal cosiddetto front man del gruppo, un cittadino rumeno di 23 anni, insieme a due complici italiani di 22 anni ciascuno.

Il modus operandi della banda

I tre giovani, secondo quanto emerso dalle indagini, adescavano le vittime proponendo un incontro a sfondo sessuale. Una volta fissato l’appuntamento, il front man raggiungeva la persona prescelta a bordo della propria auto, spesso nei pressi del domicilio della vittima o in luoghi concordati. Durante l’incontro, i complici, nascosti nel baule del veicolo, uscivano all’improvviso per aggredire la vittima, colpendola a mani nude o, in alcune occasioni, utilizzando coltelli e strumenti atti ad offendere.

Le vittime e la scelta mirata

Le indagini hanno evidenziato come le vittime venissero selezionate proprio per la loro vulnerabilità, legata all’orientamento sessuale. Dopo l’aggressione, i malviventi minacciavano di rivelare quanto accaduto ai familiari delle vittime, nel tentativo di dissuaderle dal denunciare i fatti. In alcuni casi, le prognosi mediche delle persone coinvolte hanno superato i 20 giorni, a testimonianza della violenza degli episodi.

Il ruolo della piattaforma di incontri

La piattaforma utilizzata per adescare le vittime garantiva l’anonimato agli iscritti e, attraverso la cancellazione dei profili, rendeva difficile risalire agli autori dei reati. Tuttavia, grazie all’analisi dei tabulati telefonici e ai riconoscimenti effettuati dalle vittime, gli investigatori sono riusciti a individuare i responsabili.

La segnalazione e l’avvio delle indagini

L’attività investigativa ha preso avvio da una segnalazione giunta nel febbraio 2023 da parte di un’associazione impegnata nella tutela della comunità LGBT. L’associazione, attenta ai fenomeni discriminatori e di odio, ha evidenziato agli inquirenti la ricorrenza di un modus operandi che lasciava intendere la responsabilità di un unico gruppo per i nove episodi segnalati.

Il bottino e le misure cautelari

Il bottino delle rapine ha fruttato agli indagati effetti personali delle vittime, tra cui oggetti in oro e denaro contante. Nella mattinata odierna, gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione alla misura cautelare disposta dal Gip presso il Tribunale di Roma.

