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Un arresto, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Genova, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne tunisino. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari nella provincia di Modena, è stato accusato di rapina e tentata rapina ai danni di due donne, incontrate tramite una piattaforma online. I fatti sono avvenuti il 7 maggio scorso nel quartiere della Foce.

L’intervento a Modena

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è partita dopo che una donna di origini colombiane ha denunciato di essere stata vittima di una rapina durante un incontro organizzato online.

L’appuntamento si è svolto in un appartamento nel quartiere della Foce a Genova. In quell’occasione, il 32enne tunisino avrebbe minacciato la vittima con un cutter, costringendola a consegnare 100 euro in contanti, uno smartphone e un bracciale dal valore di diverse centinaia di euro.

Il modus operandi e il secondo tentativo

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Genova con la collaborazione dell’Ufficio Investigativo di Modena, hanno permesso di ricostruire anche un secondo episodio avvenuto lo stesso giorno.

L’uomo avrebbe tentato una nuova rapina ai danni di una donna di origine russa, sempre dopo un incontro fissato tramite piattaforma online e con le stesse modalità. In questo caso, però, il tentativo non è andato a buon fine.

L’attività investigativa

Gli investigatori hanno lavorato incrociando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e analizzando le celle telefoniche relative al cellulare sottratto durante la rapina.

Questi elementi hanno consentito di raccogliere prove decisive per contestare al 32enne tunisino sia la rapina consumata sia il tentativo di rapina fallito.

L’esecuzione della misura cautelare

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova. Il provvedimento è stato eseguito con il supporto della Squadra Mobile di Modena, dove l’uomo si trovava agli arresti domiciliari.

Dopo l’arresto, il 32enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA