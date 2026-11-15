Adesso l’elettricità costa meno nelle ore diurne, come usare gli elettrodomestici per risparmiare in bolletta

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Per lungo tempo, la tariffa dell’elettricità è stata più bassa nelle ore notturne, nei weekend e nei giorni festivi. Negli ultimi anni, però, le energie rinnovabili hanno modificato le ore di punta di produzione energetica e, adesso, per risparmiare in bolletta è più conveniente utilizzare lavatrice e lavastoviglie di giorno.

Cambiano gli orari in cui l’elettricità costa meno

Nel 2025 il prezzo dell’elettricità nelle ore diurne è risultato inferiore a quello notturno in 193 giornate su 365, pari al 52,9%. Così come riportato dai dati del Gestore dei mercati energetici. Il differenziale medio registrato nelle giornate in cui il prezzo diurno è stato più basso ha raggiunto i 19,22 euro per megawattora.

L’inversione di tendenza si spiega con la crescente diffusione degli impianti fotovoltaici. Nelle ore centrali della giornata, quando l’irraggiamento solare è maggiore, la produzione di energia da questa fonte aumenta e contribuisce a soddisfare una parte consistente della domanda. Al contrario, nelle ore serali, quando il sole tramonta, il sistema deve fare maggiore ricorso ad altre fonti di produzione, spesso più costose.

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In precedenza, al contrario, le tariffe dell’elettricità erano più basse nei giorni non lavorativi e nelle ore serali e notturne, per invogliare i consumatori a richiedere energia lontano dai picchi di richiesta di uffici e stabilimenti.

Quando conviene usare gli elettrodomestici

Per le famiglie, questo significa che potrebbe essere più conveniente programmare alcuni elettrodomestici nelle ore comprese tra la tarda mattinata e il pomeriggio, indicativamente tra le 10 e le 17. È soprattutto in questa finestra temporale che la produzione fotovoltaica può raggiungere i livelli più elevati.

Lavatrice, lavastoviglie e asciugatrice sono tra gli apparecchi il cui utilizzo può essere facilmente spostato, grazie alle funzioni di partenza ritardata e programmazione. Anche la ricarica di un’auto elettrica può essere organizzata nelle ore centrali, quando possibile.

Non si tratta, tuttavia, di una regola valida indistintamente in ogni giornata: condizioni meteorologiche, stagione, domanda complessiva e disponibilità delle diverse fonti energetiche possono modificare l’andamento dei prezzi. In inverno, per esempio, la minore produzione solare può ridurre il vantaggio delle ore diurne.

Come risparmiare in bolletta

Non tutte le tariffe, però, recepiscono le variazioni del prezzo dell’elettricità durante la giornata. Con un’offerta monoraria il costo della componente energia rimane uguale a prescindere dall’orario di utilizzo, mentre con una tariffa bioraria o multioraria la convenienza dipende dai prezzi effettivamente applicati nelle diverse fasce.

Il consiglio è quello di controllare le condizioni del proprio contratto di fornitura e, in base alla suddivisione dei consumi riportata in bolletta programmare gli elettrodomestici nelle fasce realmente più convenienti.