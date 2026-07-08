Adinolfi arrestato per truffa con la scommessa collettiva, tra le vittime c'è chi ha perso oltre 50 mila euro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mario Adinolfi è stato arrestato e posto ai domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma su un sistema di scommesse per quote, da lui promosso come “scommessa collettiva“. Gli si contesta una serie di reati, i più gravi dei quali sono truffa ed evasione fiscale. Da anni Le Iene e il podcaster Davide Marra si occupano di questo presunto giro di scommesse, ponendo la questione direttamente ad Adinolfi o dando voce ai presunti truffati. E sono anni che Adinolfi svicola parlando di “figuranti” che propalano “falsità”.

Adinolfi e la scommessa collettiva

Fra chi sostiene di avere dato soldi a Mario Adinolfi per aderire al sistema della scommessa collettiva, anche esibendo mail e messaggini a Le Iene, ci sono giovani e persone in avanti con gli anni, pensionati e imprenditori, uomini e donne.

Adinolfi, sul suo profilo Facebook, promuoveva quello che definiva come il “betting group più solido d’Europa“, con promesse di importanti guadagni.

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Questa la ratio alla base del sistema, raccontata da una delle presunte vittime: “Scommettere molto frequentemente su eventi super probabili“, al fine di ottenere rendimenti bassissimi. Ma dato l’elevato numero di scommesse, il rendimento garantito sarebbe stato comunque stabile nel tempo.

Questo un esempio di scommessa: ipotizzare che una squadra di calcio che gioca in casa sia vincente. E così via.

Qualcuno ha testato il sistema da sé e trovandolo vincente ha deciso di aderire alla scommessa collettiva di Adinolfi. Qualcun altro, invece, si è fidato contando sulla credibilità dell’ex parlamentare del Popolo della Famiglia, che è anche un noto giocatore di poker.

“Le vincite non vanno inserite in dichiarazione dei redditi“, aggiungeva Adinolfi che è stato arrestato l’8 luglio, puntando sull’assenza di tassazione.

Perché Mario Adinolfi è stato arrestato

Dopo essere stato arrestato, Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari. Il Tribunale di Roma è spiegato il perché della misura cautelare.

“L’indagato potrebbe avvicinare i soggetti che hanno già sporto denuncia ed indurli alla ritrattazione (totale o parziale), atteso che alcuni di essi sarebbero soggetti vulnerabili in relazione alle condizioni di salute compromesse o sotto il profilo finanziario (avendo investito tutto il capitale nella operazione promossa dall’indagato) e dunque avvicinabili anche con la promessa di somme di denaro o di favori economicamente valutabili”. Così ha scritto il gip di Roma nell’ordinanza cautelare.

“La libertà del soggetto potrebbe influire sulla genuinità della prova – ha scritto ancora il giudice relativamente al rischio di inquinamento probatorio – atteso che sono in corso attività di indagine con riferimento alla raccolta delle dichiarazioni di altre persone offese e di documentazione attinente ai rapporti tra esse e l’indagato, o di altri soggetti coinvolti nelle medesime operazioni economiche”.

La conclusione è che “rispetto all’indagine in corso, si delinea pertanto un rischio di interferenza da parte dell’indagato se lasciato in libertà”.

Caso Adinolfi, Le Iene intervistano la signora Angela

Fra le presunte vittime della scommessa collettiva di Mario Adinolfi c’è anche la signora Angela, intervistata dalla iena Filippo Roma.

Angela è invalida, vive da sola e ha quasi 70 anni. Prende una pensione di poco più di 700 euro e racconta di avere aderito alla scommessa collettiva con 82 mila euro, avendone ricevuti indietro solo 23 mila.

“Mi hai distrutto, mi hai rovinato la vita!”, accusa Angela riferendosi ad Adinolfi. Poi il riferimento a immagini che mostravano Adinolfi in costume al mare: “Mentre tu quest’estate ti mostravi in tutte le tue beltà io ho dovuto arrangiarmi con quello che ho perché tu mi hai negato i miei soldi”.

Ma Filippo Roma, spulciando Facebook, ha notato che Adinolfi aveva iniziato già dal 2009 a proporre sistemi relativi alle quote.

Altre presunte vittime di Mario Adinolfi

Fra le persone intervistate da Filippo Roma c’è anche qualcuno che, già partecipando alla scommessa collettiva con profitto, ha raccontato di aver fatto bonifici più consistenti ad Adinolfi: “Ogni trimestre incassavo 900 euro, quindi ho deciso di investire altri soldi”, ha raccontato una anonima signora. Poi, però, i rubinetti degli incassi anziché moltiplicarsi si sarebbero chiusi.

Oltre alla signora Angela, fra gli intervistati da Filippo Roma c’è chi avrebbe versato 32 mila euro ricevendone indietro 27 mila, c’è chi ne avrebbe dati 96 mila ottenendone 34 mila.

E ancora: c’è chi di euro ne avrebbe dati 70 mila, chi 76 mila e c’è anche un anonimo imprenditore di 60 anni che avrebbe dato 222 mila euro.

Secondo i racconti, a chi gli chiedeva conto dei mancati guadagni e dei mancati rimborsi Adinolfi replicava sempre nello stesso modo: annunciando che i pagamenti sarebbero arrivati “dopo Pasqua”, “dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi”, “dopo settembre”, e cosi via. “Io so che non li rivedo quei soldi“, ha commentato qualcuno a Filippo Roma.

Davide Marra e Mario Adinolfi

Nell’estate del 2023 il podcaster Davide Marra aveva affrontato il caso delle scommesse di Adinolfi, dando anche diritto di replica al diretto interessato. Che però via X aveva minacciato: “Non c’è replica possibile se non in tribunale”. Poi, però, non era partita alcuna querela.

Più tardi, collaborando con Fedez al podcast Muschio Selvaggio, Marra aveva posto domande ad Adinolfi, ospite di una puntata. Questa la reazione raccontata da Marra: “Sbianca completamente, la butta sul ridere, dice che è tutto lecito”.

Più tardi, viene aggiunto, Adinolfi avrebbe intimato a Marra di rimuovere lo spezzone inerente le scommesse sportive, oppure non avrebbe concesso la liberatoria. Per questo lo spezzone in questione non è mai stato trasmesso.

Adinolfi e i tornei di poker

Ma secondo il racconto di una presunta vittima, Adinolfi non avrebbe proposto solo le scommesse sportive: avrebbe anche proposto la partecipazione a mini-quote relative a tornei di poker.

“Si trattava di una sua prossima partecipazione a tornei di poker internazionali di altissimo livello”, ha raccontato un intervistato a Le Iene.

“E lui mi disse ‘se vuoi c’è la possibilità di partecipare con delle mini-quote da 2 mila euro ciascuna”, con una valorizzazione minima del 10% ma che avrebbero potenzialmente potuto garantire risultati milionari. L’uomo ha così deciso di versare 4 mila euro per ottenere due mini-quote. I soldi non sarebbero mai stati restituiti.

Mario Adinolfi e i “figuranti” a Le Iene

Più volte Filippo Roma de Le Iene si è occupato della scommessa collettiva di Mario Adinolfi, dando voce alle presunte vittime, raggiungendo il diretto interessato ed anche organizzando un incontro a sorpresa fra Adinolfi e la signora Angela.

Secondo Adinolfi, le persone che lo accusano sarebbero solo dei “figuranti“. Adinolfi mette inoltre in dubbio il fatto che i suoi accusatori non si conoscano fra di loro.

La nuova associazione cattolica di Adinolfi

Adinolfi ha inoltre dato vita ad una nuova associazione cattolica, CR ovvero Cristo Regna.

Le Iene hanno mostrato le presunte quote associative: “Per iscriversi chiederebbe un versamento associativo da 100 euro per diventare socio ordinario e di 500 per diventare sostenitore”, da bonificare, sostengono Le Iene, su un “conto intestato a lui”.

L’aggressione di Adinolfi alla iena Filippo Roma

Esasperato dalle reiterate visite della iena Filippo Roma, Mario Adinolfi è passato alle vie di fatto, mettendo le mani addosso all’inviato Mediaset e prendendolo per i capelli.

La reazione di Roma: “Aò! Me stai a fa’ male! Ammazza com’è cattolico, un uomo della pace, un uomo della famiglia… e mi mena!”, ha esclamato Filippo Roma mentre Adinolfi contestava ogni addebito a denti stretti.