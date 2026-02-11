Adinolfi offre il suo simbolo a Futuro Nazionale di Vannacci per ottenere i contributi, "lo fece anche Renzi"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Mario Adinolfi e Roberto Vannacci potrebbero essere presto alleati. Il primo, infatti, ha offerto il suo simbolo – quello del Popolo della Famiglia – a Futuro Nazionale, la nuova formazione creata dall’ex generale. Si tratta di una mossa strategica per l’ex Lega che otterrebbe così i contributi e che, in passato, era stata usata anche da Matteo Renzi per Italia Viva.

Mario Adinolfi e Roberto Vannacci: cosa c’è dietro l’alleanza

Sono giorni concitati quelli di Roberto Vannacci. Dopo l’addio alla Lega e il lancio di Futuro Nazionale, l’ex generale ora cerca un simbolo elettorale per formare una componente autonoma nel gruppo Misto. L’intento finale è quello di incassare i contributi della Camera che potrebbero concretizzarsi in circa 100mila euro all’anno da mettere nel budget del nuovo partito.

A oggi Futuro Nazionale conta tre deputati, il minimo indispensabile per formare una componente nel gruppo Misto: sono i due fuoriusciti dalla Lega, Edoardo Ziello e Rossano Sasso, e l’ex di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo. Dalla Camera possono arrivare circa 33mila euro a parlamentare come contributo annuo per le attività politiche. L’eurodeputato sta quindi tenendo diverse trattative con vari soggetti politici e, fra questi, c’è sicuramente il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi.

Futuro Nazionale e Popolo della Famiglia insieme

I contatti sono reali e sono stati confermati dalle parti in causa.

Tuttavia, come scrive il Corriere della Sera, se la trattativa con Adinolfi non dovesse andare a dama, Vannacci potrebbe rivolgersi a Italexit di Paragone o a Italia sovrana e popolare di Rizzo.

Non si tratterebbe di certo di una prima volta. Come sottolineato dal presidente del Popolo della famiglia, questo stratagemma era stato utilizzato anche da Italia Viva di Renzi che aveva adoperato il simbolo del Partito Socialista.

L’apertura di Adinolfi

Intercettato dal Corriere, Adinolfi ha confermato tutto. “È vero, c’è una trattativa in corso per l’utilizzo del mio simbolo. Ci stiamo confrontando con Vannacci, sono disponibile a concedergli il Popolo della famiglia in cambio di un progetto molto ampio e non per creare un partitino dell’1 per cento”.

All’Ansa, ha poi aggiunto: “Il dialogo è aperto, ho avuto conversazioni con parlamentari di Vannacci e con lui c’è già stata una collaborazione alle Regionali in Toscana e in Emilia Romagna, non sarebbe una collaborazione improvvisata per questa vicenda”.

Adinolfi si è detto favorevole a “fare un favore a un piccolo partito al quale non sono iscritto ma di cui condivido molti principi” e ha lanciato anche un allarme: “Molto dipenderà da che tipo di norma elettorale verrà varata. Io penso che verranno messi tutti gli ostacoli possibili per impedire la nascita di qualcosa di nuovo. Saranno norme scritte ad personam, bisogna fare i conti e sapere che più saremo e meglio è”, dice all’agenzia.

Il trio con Fabrizio Corona

Quello che si prefigura come un duo potrebbero però diventare presto un trio con lo stesso Mario Adinolfi che in più occasioni ha ribadito di voler tirare dentro all’alleanza anche Fabrizio Corona, rispedendo al mittente quanti credevano la sua fosse solo una boutade. “Corona sarebbe una ricchezza per il sistema politico, sono convinto che abbia voglia di fare politica. Lui ha un consenso molto ampio in un ambito, io una radice con il mondo cattolico abbastanza coltivata in questi dieci anni e Vannacci ha presa sull’elettorato. Sarebbe sciocco tenere divise queste energie nuove”, aggiunge.

Sui suoi canali social, negli scorsi giorni, ha spesso parlato di questo trio, postando anche un’immagine di lui con Roberto Vannacci e Fabrizio Corona con le mani giunte raccolti in preghiera. In un lungo post ha spiegato la sua posizione: “Noi tre abbiamo tutti da fare. Ma nel frattempo ci intrecciamo e parliamo in vario modo. Per certi versi, ci annusiamo. E abbiamo ben capito che non sarebbe difficile trovare un minimo comun denominatore per fare davvero qualcosa insieme. Un qualcosa che sarebbe politicamente dirompente”, aggiunge, ipotizzando che, uniti, i tre otterrebbero almeno il 10% dei voti, un numero determinante per decidere chi vincerà le elezioni politiche del 2027.

Per Corona, Adinolfi intravede un ruolo simile a quello che fu di Beppe Grillo nel Movimento Cinque Stelle e lo stesso ha rivelato che l’ex re dei paparazzi crede di valere almeno il 20% del peso elettorale nazionale. Con “Dio, Patria e Famiglia” come valori comuni della (possibile) intesa, il presidente del Popolo della famiglia ha spiegato di voler cambiare la politica italiana del XXI secolo. “Magari riusciremo a far tutto o forse solo qualcosa, ad accordarci solo parzialmente. Sicuramente qualcosa faremo e questo qualcosa basterà ad essere determinante per fissare il risultato della partita del 2027”, chiosa.