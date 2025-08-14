Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di 400 grammi di marijuana sono il risultato di un’operazione della Polizia di Stato condotta nei giorni scorsi ad Adrano. Un giovane di 18 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che gli agenti hanno scoperto droga e denaro nella sua abitazione del quartiere Monterosso. L’azione è stata eseguita dopo aver osservato movimenti sospetti nei pressi della casa, ritenuta base di un’attività di spaccio rivolta soprattutto a giovani del luogo.

Le indagini e l’osservazione degli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno intensificato i controlli nel quartiere popolare “Monterosso”. Gli agenti hanno notato, in più occasioni, un insolito via vai di persone, spesso giovani a bordo di motocicli, che si fermavano per pochi istanti davanti a una palazzina per poi allontanarsi rapidamente. Questi movimenti hanno insospettito le forze dell’ordine, che hanno deciso di approfondire la situazione.

Il blitz nell’abitazione e la perquisizione

Ritenendo che potesse essere in corso un’attività di spaccio, i poliziotti hanno deciso di intervenire e hanno effettuato un controllo presso l’abitazione sospetta. All’interno della casa, hanno trovato la proprietaria, un’anziana donna, che ha dichiarato di vivere lì insieme al nipote. Su richiesta della signora, gli agenti hanno atteso l’arrivo dei genitori del giovane prima di procedere alla perquisizione, mentre la donna non era certa della presenza del nipote in casa.

Il ritrovamento del giovane e il tentativo di ostacolare la polizia

Durante l’attività di polizia giudiziaria, gli agenti hanno sentito dei rumori provenire dalla mansarda al secondo piano della palazzina. Si sono quindi precipitati a verificare, mentre i familiari cercavano di distrarli con domande e atteggiamenti poco collaborativi. Nella mansarda, composta da una stanza e un bagno, hanno trovato il giovane, che si è mostrato subito ostile e agitato. Anche i genitori hanno cercato di ostacolare l’operato dei poliziotti, ma senza successo.

Il sequestro della droga e del denaro

La perquisizione delle due stanze in uso al ragazzo ha portato al rinvenimento di tre bustine di marijuana, ciascuna del peso di 5 grammi, con il prezzo indicato su ogni confezione. Inoltre, sono state trovate due buste di plastica contenenti marijuana per un totale di 400 grammi circa, un barattolo con residui di polvere bianca e un bilancino di precisione sporco della stessa sostanza, che il narcotest ha identificato come cocaina. Gli agenti hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento della droga e, all’interno di una cassaforte, la somma di 1855 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce delle prove raccolte, il giovane di 18 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa dell’udienza di convalida. Dopo la convalida dell’arresto da parte del GIP, al ragazzo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di uscire dalle ore 21 alle 6 di tutti i giorni. Il caso di Adrano mette in luce la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il territorio e a intervenire con determinazione per garantire la sicurezza e la legalità nelle aree più a rischio.

