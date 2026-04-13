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È stato arrestato un pregiudicato di Adrano (Catania) che, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, avrebbe tentato di eludere i controlli delle forze dell’ordine utilizzando un lampeggiante simile a quello in dotazione alle pattuglie di Polizia. L’uomo, 41 anni, è stato fermato nel centro storico della città mentre si trovava a bordo di un’auto e avrebbe fornito false generalità agli agenti. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna.

Il controllo nel centro storico di Adrano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e dalla Squadra Mobile della Questura di Catania. Gli operatori hanno notato un uomo, già noto per precedenti penali e di polizia in materia di armi e per reati contro la persona e il patrimonio, a bordo di un’autovettura nel centro storico della città.

Il tentativo di eludere i controlli

Alla richiesta di esibire i documenti, il 41enne ha cercato di ingannare i poliziotti fornendo le generalità del fratello e mostrando una foto del documento di identità del familiare tramite il proprio smartphone. Tuttavia, il tentativo non è andato a buon fine, poiché anche il fratello era già conosciuto dalle forze dell’ordine. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione del veicolo, durante la quale l’uomo ha mostrato segni di nervosismo, tra cui un evidente tremolio alle mani.

Il lampeggiante sul cruscotto e la scoperta dell’ordine di carcerazione

Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno notato la presenza di un lampeggiante, simile a quello utilizzato dalle pattuglie di Polizia, posizionato sul cruscotto dell’auto. Il sospetto è che il dispositivo fosse stato impiegato come stratagemma per far passare il veicolo per una macchina di servizio e così eludere eventuali controlli. L’uomo è stato quindi condotto in Commissariato per essere identificato in modo compiuto.

L’arresto e le accuse

Dai controlli effettuati nella banca dati delle forze dell’ordine è emerso che il pregiudicato era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, dovendo scontare una pena definitiva di due anni. Il lampeggiante è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato per false generalità a pubblico ufficiale e per possesso di distintivi contraffatti, in attesa della definizione del procedimento giudiziario.

Il trasferimento in carcere a Catania

Al termine delle procedure di identificazione e controllo, il 41enne è stato arrestato per dare esecuzione all’ordine di carcerazione e trasferito presso il carcere di Catania, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA